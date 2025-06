La Roma vient dépouiller l'OL en urgence

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Après la relégation administrative en Ligue 2 prononcée par la DNCG à l’encontre de l’Olympique Lyonnais, plusieurs joueurs pourraient quitter le club. L’objectif, faire rentrer des liquidités rapidement. L’AS Roma se place sur quatre d’entre eux selon la presse italienne.

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais seront plus courtisés que jamais. Avec la relégation administrative prononcée par la DNCG mardi dernier, le septuple champion de France va devoir trouver de l’argent rapidement pour convaincre en appel. Des joueurs pourraient donc être bradés et les autres clubs européens commencent à se pencher sur le sujet. Après la vente de Rayan Cherki pour 40 millions d’euros, l’OL va encore devoir se séparer de certains éléments. La presse italienne fait part ce vendredi d’un intérêt de la Série A pour quatre d’entre eux.

La Roma ne lâche pas Mikautadze

🚨 ANGELINO POUR PROTÉGER NDICKA?



La Roma chercherait coûte que coûte à vendre Angelino afin d'entrer dans les clous vis à vis du FPF... En ce sens, les giallorossi pourrait vendre son contrat à Al Nassr pour 20M€, ce qui permettrait d'éviter de mettre Ndicka sur le mercato ! pic.twitter.com/prEu5193vU — AS Roma Francophone (@ASRomaFrancopho) June 27, 2025

Tuttomercato révèle que l’AS Roma compte se renseigner sur des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Tout d’abord, c'est Georges Mikautadze qui intéresse le club de la capitale italienne. L’attaquant de 24 ans a inscrit 17 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues en 47 apparitions cette saison. Déjà suivi par les Romains l’été dernier, le joueur avait fait le choix du cœur en rejoignant l’OL. Selon la presse italienne, le prix tourne autour de 20 millions d’euros. Le nouveau directeur sportif de la Roma, Frédéric Massara connaît bien la Ligue 1. Le club italien va se séparer de deux attaquants cet été et souhaite se renforcer avec la venue de Mikautadze. L’ancien messin reste dans le flou concernant son avenir comme l’ensemble de l’effectif de l’OL.

Autre joueur courtisé par la Roma, Malick Fofana. Le feu follet belge ne manque pas de prétendants. Il est, depuis le départ de Rayan Cherki, le joueur avec la plus haute valeur marchande de l’effectif de l’OL. Il est évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Tanner Tessmann et Moussa Niakhaté sont également dans le viseur. Le premier connait bien la Serie A pour avoir évolué récemment du côté de Venise. Le second n’est pas en ballotage favorable dans les cibles de la Roma. L’international sénégalais (12 sélections) pourrait partir jouer la CAN au Maroc à l’hiver ce qui gêne le club italien.