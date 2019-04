L1 : Un duel Lyon-Lille sur une piste du Barça au mercato

Dans : OL, LOSC, Mercato, Ligue 1.

La fin de saison approche et forcément, les recruteurs des plus grands clubs français et européens prospectent afin de dénicher la perle rare.

Du côté de Lyon et de Lille, on s’active et selon les informations de Foot Mercato, les Gones et les Dogues ont craqué pour un milieu offensif du championnat danois. Effectivement, Andreas Skov Olsen (19 ans) plairait énormément à l’état-major des deux clubs. Auteur de 20 buts en 28 matchs, ce milieu offensif ultra-efficace a la cote en Europe. La preuve, le FC Barcelone serait également très intéressé par une potentielle venue du jeune international U21 danois.

Pour le média généralement bien informé sur le mercato, les offensives de l’OL et de Lille sont imminentes pour ce joueur qui pourrait être relativement abordable financièrement. Reste que son club de Nordsjaelland souhaiterait attendre le plus longtemps possible avant de conclure un accord afin de faire monter les enchères. Car en Italie, la Fiorentina et la Sampdoria de Gênes sont également intéressés. Autant dire qu’il faudra peut-être signer un plus gros chèque que prévu pour s’attacher celui qui fait saliver l’Europe au mercato…