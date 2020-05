L1 : Ici Lyon, l'OL lance l'appel du 10 mai !

Dans : OL.

Dans un très très long communiqué publié sur son site internet, l'Olympique Lyonnais estime que la Ligue 1 doit envisager de revenir sur l'arrêt total de la saison 2019-2020.

L’Olympique Lyonnais ne ménage pas sa peine pour essayer d’inciter la Ligue de Football Professionnel à revenir sur sa décision d’interrompre la saison de Ligue 1 sans même s’être donnée quelques semaines supplémentaires. Tandis que Jean-Michel Aulas est omniprésent dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce dimanche c’est sur le site officiel de l’OL qu’un appel est lancé pour inciter la LFP et les autres clubs à la réflexion et à un changement radical. Dans un texte au lyrisme débordant, l’Olympique Lyonnais en appelle à la patrie footballistique.

« Comment rendre heureux les amoureux de football qui se voient privés aujourd’hui de leur passion ?

Comment survivre à très court terme à 900 millions d’euros de pertes cumulées pour le football professionnel français ?

Comment garantir que tous les clubs français pourront finir l’année sans faire faillite ?

Comment aider le football amateur à surmonter le présent et à affronter l’avenir ?

Comment lutter avec nos concurrents étrangers qui ont, pour l’immense majorité, choisi prudemment d’attendre pour relancer leur championnat ? Comment éviter que l’écart se creuse encore entre le football français et tous les autres grands pays d’Europe ?

Comment permettre à tous les partenaires, acteurs, décideurs, suiveurs, amateurs, supporters, passionnés de retrouver un peu de sérénité ?

Ceux qui cherchent aujourd’hui la polémique ont tort mais nous les invitons à réfléchir, dès aujourd’hui, pour le futur du football français et pour l’intérêt général de tous. Unissons-nous et allons tous bien au-delà de nos propres intérêts ! Il reste du temps, jusqu’au 25 mai, pour faire marche arrière et éviter au championnat de France une immense déroute.

Nous qui aimons tous le football, nous qui aimons tous ce jeu. Nous aimons les valeurs qu’il véhicule, la passion qu’il dégage. Le football fait partie de notre vie et de notre patrimoine culturel. Le championnat est notre rituel. Nous devons impérativement prendre soin de lui comme l’ont fait tous ceux qui nous ont précédés. Nous sommes leurs héritiers », écrit, notamment, l’Olympique Lyonnais, qui se sent désormais investi d'une mission sacrée.