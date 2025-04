L’OL volé, la suspension de Letexier demandée ‍!

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais (2-1) dimanche, François Letexier a reconnu son erreur. L’arbitre de Ligue 1 aurait dû maintenir le carton rouge sorti contre l’attaquant stéphanois Lucas Stassin. Mais ses excuses n’ont pas calmé les esprits.

L’Olympique Lyonnais aura besoin de temps pour digérer. Battu dans le derby à Saint-Etienne dimanche, trois jours après la cruelle élimination à Manchester en Ligue Europa, le club rhodanien ne comprend pas comment Lucas Stassin a pu rester sur le terrain après son mauvais geste sur Corentin Tolisso. L’attaquant des Verts a provoqué la blessure du milieu des Gones, contraint de sortir à cause d’une entorse du genou selon les premières indications.

Letexier n'est pas pardonné

A vitesse réelle, François Letexier ne s’était pas trompé en sortant un carton rouge direct. Mais l’arbitre de la rencontre, étrangement appelé par ses assistants à la VAR, a visionné les images et changé la couleur du carton. Une décision incompréhensible et surtout lourde de conséquences pour l’Olympique Lyonnais, qui a encaissé un doublé de Lucas Stassin. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Corentin Tolisso se fiche royalement des excuses présentées par l’officiel auprès du président John Textor en coulisse.

T’es lyonnais, tu enrages !!



Et ça ne sert à rien de voir la Direction Technique de l’arbitrage pondre son petit communiqué « pardon pardon, il y a eu erreur, cela ne se reproduira plus »



Y’a eu erreur, incidence sur la suite du match.



L’arbitre doit être suspendu. #ASSEOL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 20, 2025

Ses regrets n’ont pas non plus calmé Mohamed Toubache-Ter qui appelle la Fédération Française de Football à sanctionner le fautif. « T’es Lyonnais, tu enrages !! Et ça ne sert à rien de voir la Direction Technique de l’Arbitrage pondre son petit communiqué : "pardon, pardon, il y a eu erreur, cela ne se reproduira plus". Y'a eu erreur, incidence sur la suite du match. L’arbitre doit être suspendu », a réclamé l’insider sur X. Après l’aveu de François Letexier, la DTA devrait effectivement confirmer l’erreur commise dans son traditionnel débrief. Mais il serait étonnant de voir l’instance enfoncer celui que l’on considère comme le meilleur arbitre français.