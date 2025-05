L'OL victime d'un coup tordu en Argentine ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat jusqu’au 30 juin, Nicolas Tagliafico a de grandes chances de quitter l’OL. Le défenseur argentin, très courtisé en Amérique du Sud, provoque un duel explosif dans son pays.

Titulaire indiscutable de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais durant cette seconde partie de saison, Nicolas Tagliafico est l’un des tauliers du club rhodanien depuis sa signature en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2022. Le champion du monde de 32 ans apporte son leadership et sa hargne au vestiaire lyonnais, et son départ prévu à la fin de la saison sera difficile à compenser pour les dirigeants de l’OL. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’homme aux 69 sélections avec l’Argentine a peu de chances de prolonger. Sa situation attise d’ailleurs les convoitises, notamment dans son pays.

Départ avant le 30 juin pour Nicolas Tagliafico ?

Le média Bocanoticias révèle que les deux grands clubs argentins, à savoir Boca Juniors et River Plate, sont à la lutte pour convaincre Nicolas Tagliafico de les rejoindre. Les deux mastodontes du football argentin vont disputer la Coupe du monde des clubs et l’un comme l’autre aimerait pouvoir compter sur Nicolas Tagliafico pour cette compétition qui démarrera mi-juin. En cas d’accord entre le champion du monde et l’un des deux clubs argentins, il pourrait d’ailleurs être demandé à l’Olympique Lyonnais s’il est possible de libérer le joueur avant la fin de son contrat le 30 juin.

L’idée pour River Plate et pour Boca Juniors est de disposer du joueur le plus tôt possible afin de préparer le premier match de la Coupe du monde des clubs. Pour rappel, l’OL disputera son dernier match de Ligue 1 le 17 mai face à Angers et on imagine que John Textor ne s’opposera pas au départ de Nicolas Tagliafico passé ce match crucial dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si le défenseur de 32 ans sera enclin à retourner dans son pays natal, lui qui avait confié il y a quelques semaines qu’il envisageait de poursuivre sa carrière en Europe. Son désir était de découvrir la Premier League, un championnat dans lequel il n’a jamais évolué, mais on ignore pour l’heure si des clubs anglais sont intéressés par le profil de l’ex-latéral gauche de l’Ajax.