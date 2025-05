L'OL vers la faillite, la sinistre prédiction de Vincent Duluc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En s'inclinant dimanche contre Lens, l'Olympique Lyonnais a probablement tourné le dos à son espoir de jouer la prochaine Ligue des champions. Compte tenu de la situation financière de l'OL, cela pourrait tourner à la catastrophe, estime Vincent Duluc.

Les supporters lyonnais ont pris un coup de massue lorsque Zaroury a crucifié Lucas Perri à quelques minutes de la fin du match, scellant la défaite de l'OL face à Lens. Désormais septième au classement de Ligue 1, l'équipe de Paulo Fonseca sait qu'il lui sera difficile de finir à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, alors qu'il ne reste plus que deux matchs à jouer cette saison, dont un déplacement difficile le week-end prochain à Monaco. L'heure du bilan approche, et il n'est pas bon du tout pour le club de John Textor, lequel est sous pression financièrement. Dans L'Equipe, Vincent Duluc, qui a déjà connu dans sa carrière l'écroulement de plusieurs grands clubs français, estime que l'Olympique Lyonnais ne va plus pouvoir échapper à la catastrophe que certains redoutaient.

L'OL fonce vers le précipice

Dans un long édito, l'expérimenté journaliste, qui connaît particulièrement bien l'OL, ne donne pas vraiment des raisons d'espérer aux supporters des septuples champions de France. L'Olympique Lyonnais fonce désormais vers le précipice, annonce Vincent Duluc. « Vu d'au-dessus du marécage, cela va finir comme ça, maintenant, parce que l'OL a doublé sa dette depuis l'arrivée de John Textor, parce qu'il sera dans l'incapacité de la rembourser sans la Ligue des champions, parce que le fonds Ares, qui a prêté l'argent à Eagle Football, finira par siffler la fin de la récréation, et parce que la DNCG aura du mal à ne pas confirmer sa rétrogradation face à tant de promesses non tenues. À l'aube de sa chute, l'OL est un ancien grand club, qui n'irait nulle part s'il n'allait pas dans le mur, et qui n'a même plus de formation pour l'incarner et imaginer un avenir meilleur (...) Désormais, la fuite en avant et la théorie des ennemis, partout, ne suffiront plus à masquer la réalité de cette faillite en marche », prévient le journaliste, qui n'est pas le seul à craindre un terrible été du côté du Groupama Stadium.

Te souviens-tu de cette époque où la formation était le socle du club, reconnu dans toute l'Europe ? Très vite, ça va changer. Peut-être que nous devrons nous tourner vers Molenbeek ou faire un communiqué ?



Où est l'OL ?

Quand on oublie son histoire, on insulte son destin.… https://t.co/fXOfs6tt20 — Barth Ruzza ❤️ (@barthruzza) May 4, 2025

Supporter émérite de l'Olympique Lyonnais, ancien chroniqueur vedette d'OL TV, et créateur de la célèbre formule « L’OL est une formidable raison d’être heureux », Barth Ruzza est forcément sous le choc et affiche un vrai pessimisme : « Te souviens-tu de cette époque où la formation était le socle du club, reconnu dans toute l’Europe ? Très vite, ça va changer. Peut-être que nous devrons nous tourner vers Molenbeek ou faire un communiqué ? Où est l’OL ? Quand on oublie son histoire, on insulte son destin.… ». Cela ne sourit plus du côté de la capitale des Gaules et les prochaines semaines risquent d'être agitées.