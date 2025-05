L'OL, une trahison qui l'écoeure encore et toujours

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par le Stade Rennais à l'Olympique Lyonnais, Warmed Omari est reparti vers le club breton, John Textor n'ayant pas levé l'option d'achat. Ce dossier scandalise l'agent du défenseur international comorien.

Le 30 août 2024, le Stade Rennais officialisait le prêt de Warmed Omari à l'Olympique Lyonnais pour une saison avec une option d'achat. Mais la saison ne s'est pas passée comme prévu pour le joueur de 25 ans, lequel n'aura finalement joué que quatre matchs et 277 minutes toutes compétitions confondues sous le maillot de l'OL avant de repartir en Bretagne ces derniers jours, le club rhodanien n'ayant pas levé l'option d'achat. Avec du recul, on peut se demander pourquoi les dirigeants lyonnais ont fait signer le défenseur international comorien si c'est pour ne pas le faire jouer. Et du côté de l'agent de Warmed Omari, on est clairement remonté contre John Textor et les responsables de Lyon. Frédéric Guerra a fait de nombreuses affaires dans le passé avec l'Olympique Lyonnais, et se confiant au podcast Talkshow OL sur Youtube, il a vidé son sac par rapport au cas d'Omari.

L'OL a menti lors des négociations

Warmed Omari 🇰🇲 sur Instagram : pic.twitter.com/x1GpYEnwx2 — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) January 16, 2025

Pour le très célèbre agent français, le comportement de l'OL est tout simplement honteux, car les dirigeants lyonnais n'ont pas dit la vérité lorsqu'ils sont venus négocier pour le faire signer à Lyon. « Je déplore que l’Olympique Lyonnais nous a trahi. Ils nous ont trahi au mois d’août quand l’Olympique Lyonnais est venu sur le dossier en nous disant : « Il va jouer chez nous ». Effectivement, il a fait deux très bons matchs de Coupe d’Europe puis il y a eu Bourgoin, sur un champ de patates, avec une équipe de Lyon qui n’avait pas faim (....) Ils nous ont roulé dans la farine. Ils avaient besoin de se rassurer en ayant un quatrième défenseur s’il y avait des blessés, des suspendus… Ils nous ont fait croire certaines choses et là, je dirais qu’ils ont été très malhonnêtes », s'est agacé Frédéric Guerra, qui estime que Warmed Omari a été la victime majeure de ce comportement indigne d'un grand club comme l'OL.