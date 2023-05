L'OL sans Aulas, Govou est pris de panique

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est globalement passé au travers de sa saison. Malgré du mieux en cette toute fin de championnat, les Gones voient leur avenir incertain.

Encore une fois, la saison qui va s'écouler à l'OL n'aura pas manqué de tensions et de rebondissements. Les Gones ont changé d'entraîneur, connu de gros trous d'air et le départ de Jean-Michel Aulas. Pour ne rien arranger, les Gones ne disputeront très certainement pas la coupe d'Europe la saison prochaine. John Textor a pas mal de pain sur la planche pour redresser durablement le club malgré une fin de saison globalement bonne à Lyon. Les enjeux ne manquent pas et tout le monde n'est pas forcément rassuré pour l'OL. C'est notamment le cas de Sidney Govou.

L'OL, un avenir incertain ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a donné sa vision des choses concernant le futur de son club. Selon lui, il faudra vite savoir qui est le capitaine du navire lyonnais : « Deux choses m’inquiètent dans la gestion du futur. Qui gouverne aujourd’hui ? De l’extérieur, j’ai l’impression d’un club sans pilote. On ne sait même plus si on parle de semaines, de mois… C’est fou. Il y a des joueurs, un coach, mais aucune organisation. Or, c’est maintenant que se joue l’avenir. Peut-être que je me trompe et que ça travaille dans l’ombre. Mais s’il y avait des choses de faites, on aurait au moins des fuites. Un mercato dans un club, c’est de l’anticipation. Pour savoir ce que tu vas faire après, il faut travailler aujourd’hui. J’ai cru comprendre que Textor allait organiser le club avec un directeur sportif, pas forcément avec un président comme on a toujours connu. La deuxième chose qui m’inquiète, c’est la réserve. Je trouve grave de la voir descendre en National 3. On voit ça dans pas mal de clubs, mais je constate qu’ils ne sortent pas plus de jeunes après avoir délaissé leur réserve ». A l'instar de Sidney Govou, de nombreux fans de l'OL se posent des questions sur l'avenir de leur club. Surtout que la gestion de John Textor, à Lyon mais aussi dans ses autres clubs, a de quoi inquiéter. Il faudra vite rassurer et ce, dès la fin du championnat.