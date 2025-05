L'OL ruiné, les vautours foncent sur Cherki, Almada et Fofana

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation économique délicate de l’OL pourrait obliger John Textor à vendre plusieurs de ses joueurs au mercato. Une situation surveillée par le Borussia Dortmund, toujours intéressé par Rayan Cherki.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais sont dans l’incertitude et la crainte domine alors que la fin de saison approche et que le flou règne autour du club détenu par John Textor. Battu dimanche contre Lens, l’OL ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions, à moins d’un improbable miracle lors des deux dernières journées. Un désastre sportif mais surtout financier pour le club rhodanien, qui va devoir trouver de l’argent frais en urgence pour passer la DNCG sans encombre et éviter de lourdes sanctions, comme une relégation administrative en Ligue 2. La vente de joueurs pourrait être le ressort principal des dirigeants de l’OL et des éléments à forte valeur marchande comme Thiago Almada, Malick Fofana ou encore Rayan Cherki pourraient être sacrifiés.

Le Borussia Dortmund revient sur Cherki

Rayan Cherki having fun with the ball 🪄 pic.twitter.com/7v66OCQj8y — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 6, 2025

Le Borussia Dortmund compte justement en profiter, comme relayé par le site allemand Bulinews, qui explique que le BVB n’a pas fait une croix sur l’international espoirs français. Très intéressé par Rayan Cherki lors du dernier mercato estival, le club jaune et noir est toujours sur les rangs, près d’un an plus tard. Et si le prix fixé par l’OL à 30 millions d’euros est jugé trop élevé par le directeur sportif Sebastian Kehl, ce dernier compte justement sur les déboires financiers de l’Olympique Lyonnais pour négocier la venue de Rayan Cherki à un prix inférieur.

Une situation forcément inconfortable pour John Textor et frustrante pour les supporters lyonnais, qui espèrent que leur club sera en mesure de conserver certains de ses meilleurs joueurs cet été. Même si dans le cas de Rayan Cherki, un départ est plus que probable, l’international espoirs français étant en fin de contrat en juin 2026.