L'OL rêve de Tolisso, il est fait pour le PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Même si ce n’est pas encore officiel, l’OL a signé un premier coup de maître lors de ce mercato estival en trouvant un accord avec Alexandre Lacazette.

Quelques détails doivent encore réglés mais un accord est imminent entre l’Olympique Lyonnais et Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal. Malgré son exigence initiale de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, l’ex-buteur de l’OL a accepté d’y renoncer pour son club formateur. Alexandre Lacazette aurait par ailleurs accepté de baisser son salaire de plus de moitié pour revenir à Lyon, une belle preuve d’amour envers les Gones. Après avoir ficelé le retour de Lacazette, la direction de l’OL s’attaque à un autre gros morceau : Corentin Tolisso. Lui aussi en fin de contrat (Bayern Munich), le champion du monde 2018 est le deuxième gros rêve de Jean-Michel Aulas pour la saison prochaine.

Tolisso plutôt vers le PSG ou l'Angleterre ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corentin (@corentintolisso)

Mais tandis que Lacazette a déjà dépassé la trentaine d’années, Corentin Tolisso a encore des ambitions européennes. A seulement 27 ans, le milieu de terrain formé à l’OL veut absolument jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. En ce sens, Nabil Djellit l’imagine très mal revenir à Lyon cet été. Quitte à revenir en France, le journaliste de France Football le voit plutôt vers le PSG. « Face à l'opération séduction de l'OL, je vois Tolisso plus dans un club de C1. Pour le milieu, jouer la C1 est indispensable pour retrouver une place chez les Bleus. Je trouve que pour le PSG c'est une idée à creuser. Il peut apporter de l’effort et de l’exigence » a publié le consultant de La Chaîne L’Equipe. De son côté, la presse anglaise croit savoir que deux cadors de la Premier League sont intéressés par les services de Corentin Tolisso, à savoir Newcastle et Tottenham. Les Spurs, qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, pourraient représenter une belle opportunité pour Corentin Tolisso, dont le retour à l’OL semble clairement utopique à l’heure actuelle.