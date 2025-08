L'OL rêve de ce défenseur central, ça se complique

Après les arrivées officielles de Pavel Sulc et Tyler Morton, l’Olympique Lyonnais poursuit son mercato à deux semaines de la reprise. Le club rhodanien a sondé le Polonais Jan Ziolkowski. Mais le joueur du Legia Varsovie est également sur les tablettes de l’AS Roma. Le club polonais en veut six millions.

Ce mercato de l’Olympique Lyonnais n’est décidément pas banal. Après un long dégraissage, le septuple champion de France multiplie les arrivées. Cette semaine le club rhodanien a officialisé l’arrivée de Pavel Sulc en provenance du Viktoria Plzen. Le Tchèque n’est pas le seul à débarquer sur les bords du Rhône puisque Tyler Morton est également arrivé en provenance de Liverpool. L’Olympique Lyonnais n’en a pas encore fini avec son marché estival. Désormais, la formation de Paulo Fonseca fonce sur Jan Ziolkowski. Le joueur du Legia Varsovie est un défenseur central de 20 ans. Souci pour l’OL, l’AS Roma est aussi sur le dossier pour tenter d’attirer l’international espoir polonais.

🟡🔴🇵🇱 AS Roma are close to completing Jan Ziolkowski deal with talks advancing on club to club side.



New round of talks in the next 24h after player rejected Borussia Mönchengladbach approach, he wants Roma. pic.twitter.com/wzbGiHiOB1