L'OL relégué, un premier joueur exige son départ

Par Corentin Facy

En toute logique, l’annonce de la DNCG sur la relégation de l’OL en Ligue 2 secoue le vestiaire lyonnais. Si cette décision venait à se confirmer, une vague de départs se profilerait dans la capitale des Gaules.

L’annonce est tombée mardi soir et les supporters de l’Olympique Lyonnais ont dû se pincer pour y croire, ou pour ne pas croire à une mauvaise blague. Malgré la confiance affichée par John Textor avant et après son passage face au gendarme financier du football français, la DNCG a relégué l’OL en Ligue 2. Une dernière chance existe pour les Gones, qui ont déjà annoncé qu’ils allaient faire appel. Mais la situation est grave et en toute logique, le vestiaire a été secoué par cette terrible nouvelle, comme le confirme Foot Mercato.

Le média spécialisé explique que plusieurs joueurs ont fait savoir qu’ils étaient « dépités » par la nouvelle, l’un d’entre eux confiant même qu’il était « dévasté » car « il y aura d’énormes conséquences si le club descend », explique-t-il. Un joueur important de l’effectif dont l’identité n’a pas été révélé a même avoué en off qu’il n’était pas question pour lui de rester à l’OL en cas de descente en Ligue 2. S’il espère que l’appel de John Textor permettra à Lyon de se sauver, il a déjà contacté son représentant pour que ce dernier sonde le marché afin de partir en urgence. Dans le vestiaire lyonnais, de nombreux joueurs n’ont toutefois pas été surpris par cette annonce de la DNCG.

Le vestiaire de l'OL sous le choc

Plusieurs savaient que la situation était critique et que Lyon risquait mardi soir une relégation en Ligue 2, une sentence confirmée par le gendarme financier du football français. Le média ajoute que la situation jette un flou plus épais que jamais sur le mercato de l’OL et sur la préparation de la saison à venir. Car si pour l’instant, un seul joueur a assumé sa volonté de partir en cas de relégation, il est clair que ce ne sera pas le seul. Une vague de départ est redoutée et sera même inévitable si les instances confirment dans les jours à venir la descente de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Le club rhodanien est à un tournant de son histoire et le vestiaire en a bien conscience, avec une tension plus accrue que jamais. John Textor a quelques jours pour arranger une situation bien mal embarquée.