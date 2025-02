L'OL prend le Steaua Bucarest de haut

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L’Olympique Lyonnais a pris la décision de ne pas s’entrainer en Roumanie à la veille de la rencontre face au Steaua Bucarest. Les joueurs manqueront donc la reconnaissance terrain.

Le règlement de l’UEFA est désormais clair à ce sujet : l’équipe visiteuse n’est pas dans l’obligation d’organiser une séance d’entrainement dans le stade de l’équipe adverse un jour avant la rencontre. A l’occasion du déplacement à Bucarest pour le compte des huitièmes de finale de l’Europa League qui aura lieu le jeudi 6 mars prochain, l’Olympique Lyonnais a justement fait le choix de ne pas s’entrainer sur la pelouse de l’Arena Nationala la veille. Toutefois, le club est obligé de se présenter au moins vingt-quatre heures avant la rencontre pour suivre les obligations administratives de l’UEFA, à savoir la tenue de la conférence de presse d’avant-match.

L’OL s’entrainera chez lui

Si la réception du Stade Brestois est dans tous les esprits, le club prépare déjà la logistique du déplacement à Bucarest. À en croire les informations d'Olympique-et-Lyonnais, le staff de Paulo Fonseca et le groupe de joueurs convoqués prendront la direction de la Roumanie après s’être entrainé à Décines le mercredi matin. Les Gones prendront ensuite un vol de trois heures en direction de la capitale roumaine et auront tout le loisir de récupérer une fois arrivés sur place. Paulo Fonseca et un joueur désigné seront toutefois dans l’obligation de se présenter face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Il faut donc comprendre que l’OL zappe délibérément la reconnaissance terrain de ses joueurs. Un moment pourtant important pour ces derniers qui peuvent s’imprégner de leur lieu de travail éphémère.

En attendant, l'OL a la chance de pouvoir disputer le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League à domicile. Cette fois, pas besoin de réfléchir à une logistique à faire gratter la tête.