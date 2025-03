L'OL offre 10ME pour ce prodige de 18 ans

Toujours dans le flou concernant son avenir sportif, l'Olympique Lyonnais anticipe néanmoins le prochain mercato. En quête de bonnes affaires, la direction lyonnaise a coché le nom de Lennon Miller (18 ans) en Ecosse.

Pour l'Olympique Lyonnais, l'été 2025 promet encore beaucoup de changements au sein de son effectif. En janvier, la direction lyonnaise a déjà bien dégraissé pour rentrer de l'argent et calmer la DNCG. Ce sera sans doute pire dans quelques mois. En effet, plusieurs cadres sont annoncés sur le départ : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Malick Fofana voire Nemanja Matic. Certains d'entre eux ramèneront de l'argent frais, mais ça ne peut qu'affaiblir l'équipe de Paulo Fonseca. Sous réserve d'éventuelles sanctions de la DNCG, l'OL devra recruter malin. Une cible surprenante illustre le travail plus précis de la cellule de recrutement.

Il s'agit du jeune milieu de terrain écossais Lennon Miller. Agé de 18 ans, il évolue à Motherwell en première division écossaise. Selon Football Insider qui rapporte l'intérêt lyonnais, Miller est la plus belle promesse à venir du football écossais. Le site précise que l'OL donnerait 10 millions d'euros pour récupérer le joueur. Une somme énorme mais Motherwell ne veut pas brader sa plus belle pépite.

