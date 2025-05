L’OL ne tient pas sa promesse, Mikautadze charge Fonseca

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a passé une très bonne soirée contre Rennes avec 4 buts inscrits, dont un de Lacazette et un de son remplaçant Mikautadze. Le Géorgien était frustré de démarrer sur le banc, estimant pouvoir évoluer en duo avec son aîné.

Après la double claque mancunienne et stéphanoise, l'Olympique Lyonnais a bien réagi en laminant Rennes 4-1. Un large succès au tableau d'affichage mais surtout une prestation collective de grande qualité. L'OL a retrouvé son football et les choix de Paulo Fonseca n'y sont pas étrangers. Matic est revenu dans le onze de départ tout comme Malick Fofana. Le Belge a évolué sur l'aile à la place de Mikautadze, laissé sur le banc. Alexandre Lacazette a guidé une attaque plus équilibrée et plus cohérente.

Mikautadze préfère jouer aux côtés de Lacazette

Un choix pas facile à digérer pour Georges Mikautadze. Avec 10 buts inscrits en Ligue 1, le Géorgien réalise une première saison intéressante sous le maillot rhodanien. Surtout, il n'a marqué que trois buts de moins qu'Alexandre Lacazette en championnat. Néanmoins, hors de question de jalouser son prestigieux aîné. Selon lui, les deux hommes ne doivent pas se battre pour la place d'attaquant axial titulaire, ils devraient cohabiter dans le onze. L'ancien messin a avoué que son souhait était même une promesse initiale du staff lyonnais.

Conférence Georges Mikautadze pic.twitter.com/hyCyKp50Qu — Le Progrès OL (@LeProgresOL) May 2, 2025

« Quand je suis arrivé, on m’a dit qu’on allait jouer ensemble. J’aurais aimé avoir plus de temps de jeu avec lui. C’est le football, c’est comme ça. Les coachs font leurs choix. Ça aurait pu bien marcher sur le terrain en Ligue 1. C’est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui travaille beaucoup. Je m'inspire de lui et je suis content qu’il soit pas loin », a t-il indiqué en conférence de presse ce vendredi avant OL-Lens. Malheureusement pour Mikautadze, Paulo Fonseca ne risque pas d'écouter son avis après la belle prestation des Lyonnais contre Rennes samedi dernier.