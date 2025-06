L'OL n'a plus peur de la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2, l'Olympique Lyonnais prépare son futur passage devant la DNCG. Si certains tremblent pour l'OL, ce n'est pas le cas dans les bureaux du club rhodanien.

C'est une date que les supporters de l'Olympique Lyonnais ont entouré de rouge sur leur agenda. Le mardi 24 juin prochain, John Textor et les dirigeants de l'OL seront entendus par la DNCG et c'est peu dire que ce rendez-vous est redouté par les fans, lesquels savent que les derniers passages de leur club devant le gendarme financier du football ont tourné au cauchemar. A ce stade, l'OL est sous la double menace d'une rétrogradation et d'une interdiction de recrutement rien qu'en France, l'UEFA étant également prête à coller une amende colossale au club de la planète Eagle Football Group pour différentes échéances qui n'ont pas été respectées. Cependant, si autour de l'Olympique Lyonnais il y a un gros parfum d'inquiétude, ce n'est pas le cas en interne révèle Le Progrès.

L'OL pense que tout va bien se passer face à la DNCG

Alors que John Textor a multiplié les initiatives pour remplir les caisses d'Eagle Football Group, avec notamment la très rémunératrice vente de Rayan Cherki à Manchester City, les faits sont là, il n'a pas cédé ses parts dans Crystal Palace et à ce jour son groupe n'est pas côté à la bourse de New-York, même si les démarches sont lancées depuis quelques jours. Pas de quoi susciter des doutes du côté des bureaux de l'Olympique Lyonnais. « On se veut confiant en coulisses à Décines », précise Arnaud Clément, qui reste toutefois d'une prudence absolue face à cet optimisme des dirigeants lyonnais.

Au moment où le mercato estival débute réellement, quelques ventes pourraient ramener encore plus de sérénité au sein des suiveurs de l'Olympique Lyonnais, lesquels ne sont pas convaincus que John Textor réussira son examen de passage devant la DNCG. Il est vrai que lors des deux derniers passages devant cette instance, le propriétaire de l'OL avait toujours crié victoire avant d'apprendre que finalement, il était sanctionné. Si l'erreur est humaine, persévérer est diabolique et JT doit le savoir.