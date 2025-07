L'OL joue le maintien, son mercato est effrayant

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La saignée continue à l'Olympique Lyonnais. Après Cherki, Lacazette et Almada, Lucas Perri va quitter les Gones. Lyon va présenter une équipe rajeunie et surtout affaiblie pour la reprise. L'objectif d'une qualification européenne apparaît bien compromis.

L'heure n'est pas à l'optimisme chez les supporters lyonnais. L'OL a débuté sa préparation timidement avec un succès étriqué sur Villefranche (National) 1-0 et un nul inquiétant contre Molenbeek (D2 belge) 0-0. Deux rencontres qui ont livré un enseignement : Lyon n'a plus un effectif très séduisant. Les Gones ont aligné beaucoup de joueurs issus du centre de formation et les cadres expérimentés se font plus rares. Il faut dire que les départs ont été nombreux depuis le début de l'été. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Thiago Almada ont filé vers d'autres précieux. Le gardien brésilien Lucas Perri devrait les imiter prochainement.

L'OL condamné à la deuxième partie de tableau ?

Au niveau des transferts entrants, ce fut plutôt modeste pour l'OL. Le jeune portugais Afonso Moreira est arrivé du Sporting. Le Portugal a inspiré les recruteurs lyonnais avec l'achat de Ruben Kluivert à Casa Pia. Les deux nouveaux joueurs sont des inconnus, n'ayant pas de grandes références en club pour le moment. Difficile d'imaginer l'Olympique Lyonnais se mêler à la lutte pour l'Europe comme promise par sa nouvelle équipe dirigeante. Journaliste pour Eurosport.fr , Cyril Morin n'y va pas de main morte. Pour lui, Lyon va surtout regarder vers le bas cette saison.

« On voit une profondeur d'effectif inquiétante. Sur le onze type de la saison dernière, d'une équipe qui a terminé 6e de Ligue 1, ils ont perdu Perri qui va partir à Leeds et qui a rapporté beaucoup de points. Ils vont perdre un champion du monde Tagliafico. Ils ont perdu Cherki le créateur en chef, Almada qui était devenu titulaire et Lacazette. Des profils intéressants. Il y a encore Fofana qui pourrait partir, Matic qui devrait partir et Tolisso dont on ne sait pas grand-chose. On reste avec trois joueurs de la saison dernière (Niakhaté, Mata, Maitland-Niles) et pas les points forts. […] Pour moi, Lyon va jouer le ventre mou et ça ne m'étonnerait pas que l'on voit Lyon 15e à un moment donné », a-t-il lâché. Dans ces conditions, l'OL risque de lutter pour sa survie en Ligue 1 sur le terrain juste après l'avoir fait dans les bureaux de la DNCG.