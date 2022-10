L'OL ira à Marseille en avion et s'explique déjà

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le déplacement des clubs de football est devenu un sujet sensible. Pour couvrir les 301 kilomètres qui séparent Lyon de Marseille, l'OL utilisera un avion privé. Le club de Jean-Michel Aulas s'explique.

Depuis la blague, ratée, de Christophe Galtier sur les déplacement du PSG en char à voile, le sujet des voyages faits par les équipes de Ligue 1 est à prendre avec des pincettes. Car si la polémique a été amplifiée par le fait qu’il s’agissait du Paris Saint-Germain, le club de la capitale n’a rien inventé et la plupart des clubs en font de même. Du côté de l’Olympique Lyonnais, où Jean-Michel Aulas a fait de l’environnement un vrai combat, on a décidé d’utiliser le bus du club pour trois déplacements dans la saison : Montpellier, Clermont et Auxerre, et le train pour les déplacements à Lille et au Parc des Princes. Mais pour le prochain match au Vélodrome, alors que Marseille est à 300 kilomètres de la capitale des Gaules et qu’il y a des TGV très régulièrement entre les deux villes, Laurent Blanc et ses joueurs utiliseront un avion privé pour faire le déplacement le 6 novembre prochain. Un choix qui a été expliqué par Vincent Ponsot.

L'OL en TGV à Marseille, attention danger

Interrogé par Le Progrès, le conseiller très proche de Jean-Michel Aulas répète que l’Olympique Lyonnais veut optimiser cela, mais que la réalité rattrape parfois l’OL au moment de faire des choix. « On ne peut pas vraiment privatiser un train avec une seule rame, donc c’est tout de suite un train de 500 personnes. Une rame dans un train, c’est beaucoup moins cher, mais plus compliqué. Par ailleurs, on ne peut pas rentrer le soir avec le train. On ne connaît notre programmation que trois semaines avant, c’est trop tard pour avoir une rame entière dans un TGV. Il y a aussi des aspects de sécurité. Je pense que si l’OL arrive en gare Saint- Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local », fait remarquer le dirigeant de l’Olympique Lyonnais.