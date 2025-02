L’OL humilié par le PSG, Paulo Fonseca a paniqué

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Battu par le Paris Saint-Germain (2-3) dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a réagi trop tard. Les Gones ont attendu les dernières minutes pour enfin montrer un visage offensif. En cause, la stratégie trop prudente de leur entraîneur Paulo Fonseca au coup d’envoi.

Bien que supérieur pendant une bonne partie du match, le Paris Saint-Germain a tremblé jusqu’au bout. L’Olympique Lyonnais a clairement bousculé les Parisiens en espérant arracher le nul en fin de rencontre, sans succès. De quoi nourrir des regrets chez les hommes de Paulo Fonseca. Leur temps fort a mis en lumière la stratégie trop prudente de leur entraîneur au coup d’envoi. Le Portugais a en effet débuté la partie avec Rayan Cherki en faux numéro 9.

🎙️ "Cherki a une qualité technique bien au dessus de la moyenne mais ce soir, il ne fait pas un bon match. C'est très décevant."@DanielRiolo explique pourquoi il n'a pas aimé la prestation de Rayan Cherki. pic.twitter.com/CWuyyzqqro — After Foot RMC (@AfterRMC) February 23, 2025

Résultat, sa volonté de faciliter les sorties de balle n’a absolument rien donné. Il aura fallu attendre les changements, notamment avec l’entrée de Georges Mikautadze à la 80e minute, pour voir les Lyonnais jouer avec ambition. Déçu de ce réveil tardif, Sidney Govou constate que Paulo Fonseca voulait surtout éviter l’humiliation au Groupama Stadium. « Quand tu vois que le PSG en met sept à Brest, tu as forcément cette appréhension de prendre une déculottée à domicile », a commenté le chroniqueur du Progrès.

Paulo Fonseca s'est trompé

« Je ne critique pas le choix fait par Fonseca, qui m’a surpris, mais il n’a pas été concluant, a estimé l’ancien Gone. Ne faut-il pas accepter le déséquilibre face à une équipe de Paris qui concède aussi beaucoup d’occasions ? Certes, tu prends des buts, mais tu peux aussi en marquer beaucoup : c’est d’ailleurs ce qui s’est passé sur la fin de match. Cherki a commencé à prendre le jeu à son compte, Mikautadze a fait une bonne rentrée côté gauche. Et Almada me bluffe. Avec des petits bouts de match, je le trouve de plus en plus intéressant. » Le milieu argentin sera peut-être titularisé lorsque Paulo Fonseca mettra moins l’accent sur l’aspect défensif.