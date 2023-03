L’OL humilié comme l’ASSE, Aulas a paniqué

Dans : OL.

Neuvième de Ligue 1, l’OL réalise une nouvelle fois une saison décevante, ce qui affecte fortement le président Jean-Michel Aulas.

Après avoir fait de l’Olympique Lyonnais le club le plus puissant de France et l’un des plus performants de l’Hexagone sur la scène européenne, Jean-Michel Aulas est logiquement affecté par le déclassement du club rhodanien. Absent des compétitions européennes cette saison, l’OL a peu de chances de se qualifier pour l’Europe via le championnat et mise tout sur la Coupe de France pour retrouver l’Europa League la saison prochaine. Irrégulier et globalement décevant cette saison, l’Olympique Lyonnais était à un moment de la saison plus proche de la relégation que de la deuxième place. Et cela a provoqué quelques frayeurs à Jean-Michel Aulas, lequel a reconnu dans Libération que le scénario catastrophe d’une descente de l’OL en Ligue 2 avait fait cauchemarder celui qui est président du club lyonnais depuis 1987.

Une descente de l'OL en Ligue 2 a terrorisé Aulas

« Au début de la saison, quand j’ai vu qu’on était à autant de points de la deuxième place que du premier des quatre relégables : j’ai tout envisagé. Ça me hante. La pire des choses, dans le football, c’est de descendre en deuxième division. Pas sur le plan de l’image, mais sur le plan économique. C’est une catastrophe. Quand on est allé gagner à Angers, ça faisait 38 points. Dans le temps, on affirmait qu’avec 38 ou 40 points, on était sûr du maintien. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Tout le monde a répondu : il ne va pas bien le président. Mais oui ! C’est l’aléa du foot et ça guette tout le monde » a lancé Jean-Michel Aulas, trop bien placé pour savoir qu’une descente en Ligue 2 peut arriver sans la voir venir, les voisins de Saint-Etienne peuvent en témoigner. Jean-Michel Aulas peut désormais se rassurer, à défaut d’être certain de retrouver l’Europe, il est au moins sûr de ne pas descendre en deuxième division. Il ne manquerait plus que cela pour les supporters de l’OL, déjà passablement agacés de la saison en dent de scie des Gones.