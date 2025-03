L'OL gagne contre Brest, Fonseca disjoncte

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un match important dans la course à l'Europe, Lyon a battu Brest (2-1). Mais un geste totalement fou de Paulo Fonseca risque d'éloigner le technicien portugais des terrains pendant longtemps.

Une semaine après avoir été battu à domicile par le PSG, l'OL recevait ce dimanche après-midi au Groupama Stadium une formation brestois, elle-même pulvérisée par Paris en Ligue des champions. Une rencontre d'autant plus importante que l'Olympique Lyonnais n'a plus vraiment de joker dans la quête d'un ticket pour la prochaine C1. Mais les choses débutaient mal pour la formation de Paulo Fonseca, puisque, après une faute grossière de Lacazette dans la surface, Lala ouvrait le score sur penalty (0-1, 15e). Cependant, le Général se faisait pardonner en égalisant très rapidement, le buteur lyonnais, parti à la limite du hors-jeu, gagnant son duel contre Bizot (1-1, 24e). La rencontre était spectaculaire, les deux formations ayant des occasions, malgré une pelouse déjà en piteux état alors qu'elle vient d'être changée.

Fonseca doit plus revoir le terrain avant la prochaine saison pic.twitter.com/4WGtrTPBSR — Arthur Ray (@rayurart) March 2, 2025

Après la pause, l'Olympique Lyonnais prenait le jeu à son compte, mais le Stade Brestois ne baissait pas les bras et reprenait rapidement des couleurs, offrant ainsi aux spectateurs un vrai bon match. Mais, c'est encore une fois Alexandre Lacazette qui faisait basculer la rencontre, puisqu'à l'entame des dix dernières minutes, sur un centre de Cherki, le numéro 10 lyonnais trompait le portier brestois et donnait l'avantage aux siens (2-1, 83e). Au pied du mur, les Bretons se ruaient à l'attaque afin d'essayer de prendre le point du nul, et une ultime action confuse dans la surface faisait trembler le Groupama Stadium et provoquait le chaos.

Alors que la VAR checkait un possible penalty pour Brest sur une main, Da Fonseca prenait un rouge et collait sa tête contre la tête de l'arbitre en lui hurlant dessus alors que ce dernier signalait finalement un hors-jeu brestois. Sur une ultime action, Brest réclamait une nouvelle fois une main lyonnaise, mais à tort. Au final, l'OL fait la bonne affaire, mais Lyon devra probablement se passer de son entraîneur pour quelques semaines.