L'OL fonce sur un buteur gratuit en D2 anglaise

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En attendant le prochain verdict de la DNCG, l’Olympique Lyonnais prépare son recrutement estival. Le club rhodanien suit la situation du jeune Eseosa Sule, l’attaquant en fin de contrat à West Bromwich Albion qui possède quelques touches en Premier League.

L’Olympique Lyonnais a peut-être flairé une bonne affaire en deuxième division anglaise. D’après le Daily Record, le club de John Textor fait partie des courtisans d’Eseosa Sule. L’attaquant de 19 ans se fait remarquer sous les couleurs de West Bromwich Albion. Cette saison, l’Ecossais passé par le Celtic totalise 15 buts et 5 passes décisives avec le pensionnaire de Championship. Suffisant pour atterrir dans le viseur des Gones, mais aussi dans ceux de Bournemouth, Brentford et des Blackburn Rovers.

Make it 🔟 @PLYouth goals for Eseosa Sule this season. 🫡 pic.twitter.com/Wc51QB7vBw — West Bromwich Albion (@WBA) April 1, 2025

A noter que West Bromwich Albion souhaite conserver son jeune talent. Mais aucun accord n’a été trouvé avec ses dirigeants. La source n’évoque aucune discussion en cours entre les deux parties. Il faut dire que l’avant-centre d’origine nigériane, au lieu de rester en deuxième division anglaise, a des opportunités pour franchir un cap. L’Olympique Lyonnais peut lui permettre d’évoluer à un niveau supérieur, et peut-être même dans une coupe d’Europe en fonction de ses résultats d’ici la fin de la saison. En tout cas, la piste menant à Eseosa Sule semble indiquer que le club rhodanien cherche à renforcer la pointe de son attaque.

Lacazette sur le départ

Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où cette zone sera probablement affaiblie suite au départ d’Alexandre Lacazette. Lui aussi en fin de contrat, l’attaquant et capitaine de l’Olympique Lyonnais ne devrait pas prolonger. Son rendement en baisse l’amène lentement vers la sortie cet été. C’est aussi ce que laissent penser les choix de Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais privilégie de plus en plus son concurrent Georges Mikautadze, destiné à devenir le prochain buteur numéro 1 des Gones.