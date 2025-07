L'OL fait rêver au mercato, il le jure

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais prépare comme l’ensemble des clubs de la Ligue 1 la saison prochaine. Mais le club rhodanien sort d’un été intense. Le septuple champion de France va devoir recruter malin sur ce mercato. Malgré les difficultés, l’OL reste attractif sur le marché.

De qui sera constitué l’effectif de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Sauvé in extremis en appel devant la DNCG, le 9 juillet dernier, le club rhodanien n’en est pas moins en difficulté. Sur ce marché estival, le septuple champion de France doit braver les difficultés financières pour constituer un effectif taillé pour la Ligue 1, mais également dans l’optique de l’Europa League. Une mission qui s’annonce intense pour la cellule de recrutement de l’OL. Cependant, le club reste un minimum attractif en France et ailleurs. Par son histoire, et avec une qualification en Coupe d’Europe, des joueurs ont envie d’élire domicile sur les bords du Rhône.

L’OL reste attractif

Dans des propos retranscrits par le média OlympiqueEtLyonnais.com, un dirigeant de National resté anonyme confie que l’OL est une cible encore attractive, malgré les péripéties de l’été et l’incertitude sur le futur du club. « Selon moi, oui. Il est qualifié pour une coupe d'Europe, possède un historique, un vécu et des infrastructures non négligeables. Il reste parmi les tops écuries françaises, avec, outre Paris, Marseille, Lille, Monaco, voire Nice et Rennes, » explique-t-il. Le premier exemple semble être Pierre Lees-Melou. Le milieu de terrain de Brest souhaite rejoindre l’OL cet été. Les deux clubs cherchent à trouver un accord pour le transfert du joueur. Le club rhodanien souhaite aligner jeunes éléments et joueurs d'expériences dans un effectif qui devra être taillé pour assurer le maintien en Ligue 1 dans un premier temps.