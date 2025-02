L’OL fait à nouveau peur, le PSG en tremble encore

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain (2-3) dimanche soir, l’Olympique Lyonnais ne cache pas ses regrets. Les hommes de Paulo Fonseca ont attendu la fin de match pour faire douter les Parisiens.

L’Olympique Lyonnais aura besoin de quelques jours pour digérer cette défaite. Il n’y a évidemment pas à rougir après un revers face au Paris Saint-Germain. Mais la réaction trop tardive des Gones leur donne forcément des regrets. Les coéquipiers de Rayan Cherki ont attendu la fin de match pour se lâcher et pour abandonner une stratégie étonnement défensive au coup d’envoi.

« Je pense qu'on a trop regardé le PSG jouer. Moi, le premier, a reconnu le milieu offensif titularisé en faux numéro 9. On a trop été dans l'attente d'une petite erreur ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment travailler là-dessus. Paris est une bonne équipe, ils jouent bien au ballon. On aurait dû se lâcher plus tôt, jouer plus tôt, plus fort. De les mettre à mal comme on l'a fait lors de la deuxième période. (…) Si je ne suis pas fou, je pense que tout le monde a vu que les 20 dernières minutes, non même les 45 dernières minutes, on a poussé pour revenir au score. Ils étaient un peu dans le doute. »

Le PSG a douté jusqu'au bout

A l’origine du réveil lyonnais après son entrée à la 80e minute, Georges Mikautadze partage totalement l’avis de son coéquipier. « On a réagi trop tard, a regretté l’attaquant géorgien sur DAZN. On n’a pas assez utilisé notre jeu offensif. Quand on le fait, on fait peur à tout le monde, le PSG a tremblé jusqu’à la fin. On n’a pas assez montré dans les 70-80 premières minutes. On a pris trois buts évitables on va dire. » L’Olympique Lyonnais ne va pas forcément effrayer toute la Ligue 1 après cette rencontre. Mais les Gones se savent désormais capables de bousculer n’importe quel adversaire.