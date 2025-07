L'OL et Monaco négocient un transfert surprise ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est à l'écoute des offres pour ses joueurs, et visiblement, c'est son gardien de but brésilien qui suscite de l'intérêt. Lucas Perri pourrait finalement rester en Ligue 1.

Les nouveaux dirigeants de l'OL travaillent activement leur prochain passage en appel suite à la relégation en Ligue 2 décidée la semaine passée par la DNCG, et ce sont plutôt des départs qui se préparent dans le vestiaire de Paulo Fonseca. Ces derniers, le nom de Lucas Perri a plusieurs fois été évoqué, notamment lorsque L'Equipe a révélé l'intérêt du club saoudien du Neom SC, lequel vient de recruter Alexandre Lacazette. Mais finalement, c'est Marcin Bulka, le portier de l'OGC Nice qui va s'envoler vers la Saudi Pro League. On a ensuite évoqué la Turquie comme possible pointe de chute pour Lucas Perri, mais finalement le quotidien sportif annonce que l'AS Monaco pense au gardien de but brésilien de l'Olympique Lyonnais pour se renforcer. Il est vrai que la saison passée, le club de la Principauté s'est perdu dans ses choix, Adi Hütter ayant tenté de trouver une solution, en vain, pour parer à la fébrilité de Köhn et Majecki, ses gardiens de but.

Monaco veut régler son problème de gardien de but

Apr!s un début de mercato monstrueusement spectaculaire avec les signatures de Paul Pogba et Ansu Fati, les dirigeants de l'AS Monaco pensent à Lucas Perri pour se renforcer durablement. La cellule recrutement de Monaco a travaillé sur plusieurs autres dossiers, mais aucun n'a pour l'instant convaincu totalement, et c'est dans ce contexte que le nom du portier brésilien, arrivé de Botafogo à l'OL l'an dernier à la demande de John Textor, est sorti. Pour l'instant, les dirigeants monégasques n'ont transmis aucune offre, mais les pistes Ugurcan Cakir, Vanja Milinkovic-Savic et Djordje Petrovic sont désormais à l'arrêt en raison du prix réclamé par les différents clubs concernés.

Le quotidien sportif en est persuadé, Monaco et Lyon devraient rapidement négocier pour le transfert de Lucas Perri, qui se plait en France et pourrait ainsi prolonger son séjour dans notre championnat. Signer à l'AS Monaco permettrait en plus au joueur brésilien de découvrir la Ligue des champions. Cependant, le club de la Principauté va devoir faire une offre financière qui convienne à l'OL, qui va devoir accélérer dans la vente de plusieurs de ses joueurs afin de revenir à l'équilibre économique.