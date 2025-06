L'OL et l'ASSE unis pour honorer la légende Lacombe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Bernard Lacombe nous a quittés ce mardi soir à 72 ans de la maladie d'Alzheimer selon RMC. L'ancien buteur était une personnalité très respectée à Lyon mais aussi par l'ensemble du football français. A l'annonce de son décès, les réactions ont été nombreuses.

L'Olympique Lyonnais, son club de toujours, a mis son logo en noir et blanc et a posté un message en hommage à son ancien joueur, entraîneur et directeur sportif. « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous », ont écrit les Gones sur X.

Même émotion pour le club rival, l'AS Saint-Etienne, où Lacombe aura évolué pendant une saison dans sa carrière. « Passé au Vert le temps d’une saison, Bernard Lacombe nous a quittés. Grand monsieur d’un club voisin que l’on aime affronter, il restera le témoin d’une rivalité qui traverse les générations. À ses proches, l’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances », ont écrit les Verts. Sur Instagram, Rayan Cherki a lui posté une photo de Bernard Lacombe simplement accompagné du mot « légende ».