L’OL est nul, MacHardy cartonne Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi soir à Strasbourg (1-2) permet à l'équipe de Laurent Blanc de réaliser une bonne opération au classement provisoire. Mais sur le terrain, l'OL n'a pas réellement maîtrisé son sujet.

L'OL se réveille ce samedi à la 7e place du classement de Ligue 1, mais à égalité de points avec le Stade Rennais, et à seulement trois longueurs de LOSC, qui détient le dernier ticket pour une place européenne. Les joueurs et les supporters lyonnais auront donc un regard attentif sur le résultat du match Lille-Ajaccio programmé ce samedi à 17h, car en cas de résultat négatif de l'équipe nordiste, alors le rêve un peu fou de finir européen serait de plus en plus réaliste.

Cependant, cela n'efface pas tout et notamment la copie plutôt mitigée rendue à la Meinau face à Strasbourg qui joue le maintien en Ligue 1. Pour Jonathan MacHardy, même si l'Olympique Lyonnais a fait une belle affaire, il y a beaucoup à dire sur le jeu pratiqué par le onze de Laurent Blanc. Et le consultant de RMC ne se prive pas de le dire.

L'OL ne fait plus peur en Ligue 1

🗣 "Quand je vois Laurent Blanc en 5-3-2 face à Strasbourg c'est quand même assez alarmant"



🔴🔵 Jonathan MacHardy livre son constat sur le jeu lyonnais après la victoire face à Strasbourg. pic.twitter.com/QwBivvMrEp — After Foot RMC (@AfterRMC) April 28, 2023

Dans l'After, le consultant a fait part de sa désolation. « L’OL, ça reste insuffisant dans le contenu et dans le jeu. Mais moi ce que je note, c’est que Lyon a abordé le match comme s'ils jouaient contre Manchester City ou le Real Madrid avec une équipe petit bras et juste deux joueurs offensifs. Quand tu es Lyon et que tu te déplaces chez une équipe qui joue le maintien, c’est quand même alarmant (…) Alors oui, si on prend la série de matchs, c’est positif, mais très franchement, moi, je ne suis pas convaincu. J’avais l’impression de voir un match entre deux très petites équipes de Ligue 1 et c’est très indigne de l’Olympique Lyonnais. On a passé notre temps à taper sur les entraîneurs qui jouaient petit bras et qui allaient gagner avec un but d’écart. Mais là que je vois Laurent Blanc en 5-3-2 face à Strasbourg, c’est quand même assez alarmant », a fait remarquer un Jonathan MacHardy très sévère avec l'Olympique Lyonnais.