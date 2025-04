L'OL en Ligue des champions, il donne une condition

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Présent en conférence de presse en marge de la réception du Stade Rennais, Moussa Niakhaté a montré sa pleine confiance quant aux chances de qualification de l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions. Il ne reste qu'à gagner les quatre derniers matchs.

L'Olympique Lyonnais vers la Ligue des champions, c'est une utopie de début de saison qui prend de plus en plus forme à l'approche du coup de sifflet final de l'exercice. Qui aurait pu croire qu'avec toutes les turbulences traversées, le club rhodanien serait encore bien placé pour se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ? Au coup d'envoi de la 31e journée, les Gones pointent à la 6e place du championnat de France, mais n'ont que trois points de retard sur Monaco (3e) et quatre sur l'Olympique de Marseille (2e). En clair, si la concurrence reste féroce pour obtenir un ticket pour la prochaine C1, tout est encore possible dans ce wagon de tête. En tout cas, pour Moussa Niakhaté, la qualification en Ligue des champions est presque une certitude.

« Je suis convaincu »

« Je suis à 100 % sûr que si on gagne nos quatre derniers matchs, on jouera la Ligue des champions. Il y aura des confrontations directes. Si on bat Monaco, on revient à leur hauteur. Je suis convaincu : 12 points sur 12 et on y est. Ce qui m’a amené à l’OL, c’est mon parcours, mais cette saison, il s’est passé beaucoup de choses en dehors du terrain. Ce sont des événements rares. Mais on va faire bloc. On subit ensemble, on se bat ensemble. Et on va tout faire pour remporter ces quatre matchs », a déclaré le défenseur central de l'Olympique Lyonnais en conférence de presse. Avant d'affronter le Stade Rennais, Moussa Niakhaté, comme le reste du groupe lyonnais, est en pleine confiance et n'a qu'un objectif en tête : remporter les quatre derniers matchs de la saison pour ne rien regretter.