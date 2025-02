L'OL en Ligue des champions, il corrige John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait l'une des belles opérations du week-end dernier en Ligue 1 en disposant de Reims, puisque Lille et Monaco ont perdu. Mais le ticket pour la Ligue des champions est loin d'être acquis, prévient Sidney Govou.

Désormais sixième du classement de Ligue 1, l'OL ne compte plus que quatre longueurs de retard sur l'AS Monaco, quatrième et donc virtuellement qualifié pour la Ligue des champions. Un écart plutôt faible et qui pourrait encore se réduire puisque pendant que l'équipe de Paulo Fonseca ira dimanche à Montpellier, lanterne rouge de L1, Monaco recevra Nantes samedi, trois jours après un gros match de Ligue des champions. Du côté des supporters lyonnais, l'espoir est de retour et l'idée d'entendre de nouveau l'hymne de la C1 au Groupama Stadium n'est plus un simple délire. Cependant, après avoir assisté à la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Stade de Reims, Sidney Gouvou se veut d'une prudence absolue. Dans Le Progrès, l'ancien buteur vedette de l'OL délivre son analyse.

L'OL sixième, Sidney Govou trouve ça normal

Nos Gones s'imposent largement face au @StadeDeReims ... 4-0 🔴🔵



Désormais consultant numéro 1 de Canal+ à la place d'Habib Beye, Sidney Govou estime qu'il faudra voir l'OL de Paulo Fonseca contre ses adversaires directs avant de crier victoire. « L’OL me semble à sa place en sixième position. Mais devant, ça reste serré. Toutefois, pour aller en Ligue des champions, l’OL devra progresser. Le plus gros souci depuis le début de saison se situe sur l’équilibre défensif. C’est peut-être pour ça que l’entraîneur a placé deux numéros six qui ne se projettent pas trop. Ça peut soulager la défense (...) John Textor a dit qu’un coach devait être un banquier, mais pour moi, un coach doit entraîner et avoir des résultats. Maintenant, c’est encore trop fragile pour se risquer à des prévisions », fait remarquer l'ancien attaquant lyonnais. Cela tombe bien, le 23 février prochain, dans un stade qui sera inévitablement comble, l'OL de John Textor recevra le PSG, le test ultime pour savoir ce que Lyon a dans le ventre.