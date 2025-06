L’OL dans le flou, John Textor disparaît

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré un flou total autour de sa situation avant le passage devant la DNCG le 24 juin prochain, l’OL se mure dans le silence, à l’image de son patron John Textor, très discret depuis plusieurs semaines.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne sont pas les plus sereins de France en ce mois de juin. Il faut dire que l’examen devant la DNCG a été fixé au 24 juin prochain et qu’en attendant, le flou est total sur la situation du club rhodanien. Epinglé il y a six mois, l’OL s’expose à de nouvelles sanctions s’il ne présente pas toutes les garanties financières demandées, d’un encadrement de la masse salariale à une interdiction de recrutement ou pire, une relégation administrative en Ligue 2.

Les prochaines semaines vont donc être longues en attendant de connaître le sort réservé par le gendarme financier du football français au club de la capitale des Gaules. D’autant que depuis plusieurs jours, John Textor a totalement disparu des médias, lui qui avait pourtant pris l’habitude d’être omniprésent, comme le remarquent nos confrères du site Olympique et Lyonnais. « Pourtant, il y aurait matière à évoquer plusieurs dossiers, comme le mercato, les moyens à disposition, les ambitions sportives pour 2025-2026, la formation... La liste est longue, comme autant de questions laissées sans réponses » regrette le média spécialisé avant de conclure.

John Textor a déserté l'espace médiatique

« Aujourd'hui, il faut donc se montrer patient, et attendre la fin du mois pour en savoir plus. A la décharge des dirigeants rhodaniens, difficile actuellement d'avoir une vision précise de la suite avant la délibération de la DNCG, qui pourrait prendre des mesures contre l'OL. Néanmoins, éclaircir le projet sportif ne ferait pas de mal à l’Olympique Lyonnais » juge le média, qui regrette l’absence totale de transparence de la part de John Textor et du board lyonnais ces dernières semaines. Cela ne devrait pas aller en s’arrangeant d’ici au passage devant la DNCG le 24 juin prochain. On peut en revanche imaginer qu’après ce rendez-vous décisif, John Textor retrouvera les micros et les réseaux sociaux pour tenir les supporters lyonnais au courant de l’évolution de la situation. C’est en tout cas à souhaiter.