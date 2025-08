L'OL craque pour Hamed Junior Traoré

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En quête d'un nouvel ailier au mercato, l'Olympique Lyonnais s'est renseigné sur Hamed Junior Traoré. Prêté la saison passée à Auxerre, le polyvalent ivoirien n'est pas lâché aussi facilement par Bournemouth.

A un peu plus d'une semaine de son premier match de Ligue 1 à Lens, l'Olympique Lyonnais poursuit son mercato avec ambition. Les Gones ont déjà récupéré les milieux Pavel Sulc et Tyler Morton avant probablement le gardien slovaque Dominik Greif. Cependant, le secteur offensif est incomplet. L'OL a besoin d'un deuxième avant-centre et surtout d'un ailier supplémentaire. Il faut apporter de la vitesse à l'attaque lyonnaise avec un joueur capable d'évoluer à l'aile. C'est d'autant plus le cas qu'Ernest Nuamah est actuellement blessé et que Malick Fofana n'est pas assuré de rester pour la saison entière.

L'OL veut Hamed Junior Traoré en prêt

Les recruteurs lyonnais ont trouvé un profil susceptible de répondre à leurs exigences. Il s'agit d'Hamed Junior Traoré selon les informations de Foot Mercato. Appartenant à Bournemouth, le milieu offensif ivoirien avait connu la Ligue 1 à Auxerre la saison passée sous la forme d'un prêt. Il avait été très performant avec 10 buts et 2 passes décisives en championnat. Il correspond au profil recherché par les Rhodaniens puisqu'il peut évoluer à pratiquement tous les postes offensifs dont notamment meneur de jeu et ailier gauche.

L'OL a sollicité Bournemouth pour obtenir Traoré en prêt. Mais, cette option a été refusée par les Cherries. Ils privilégient un transfert sec et définitif de l'Ivoirien pour 15 millions d'euros, profitant de sa belle saison auxerroise. A Lyon, le dossier Hamed Junior Traoré reste en pause en espérant un assouplissement du club anglais dans les derniers jours du mercato estival tant sur les modalités du transfert que sur le prix réclamé.