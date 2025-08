L’OL attaqué pour ce coup de génie

Après les signatures imminentes de Tyler Morton et de Pavel Sulc, l’Olympique Lyonnais espère enchaîner avec celle de Jan Ziolkowski. Mais la piste polonaise s’annonce difficile dans la mesure où deux clubs italiens sont également en course pour le défenseur central du Legia Varsovie.

Pour l’Olympique Lyonnais, « les joueurs hors de prix, c’est fini ». Le directeur technique Matthieu Louis-Jean doit composer avec les contraintes imposées par la DNCG. Le gendarme financier, dont la commission d’appel a finalement annulé la relégation administrative en Ligue 2, a décidé d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de transferts. Le club rhodanien doit donc recruter malin et s’orienter vers des joueurs méconnus.

Attendus dans les prochains jours, les milieux Tyler Morton (Liverpool) et Pavel Sulc (Viktoria Plzen) représentent des paris. Une catégorique à laquelle Jan Ziolkowski appartiendrait également. Comme indiqué la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais s’intéresse au défenseur central du Legia Varsovie. L’international U20 polonais s’est déjà fait un nom dans son pays, ce qui explique sa cote sur le marché européen. La presse locale relayait l’intérêt de deux clubs espagnols prêts à concurrencer les Gones sur ce dossier. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, la menace la plus sérieuse vient d’Italie.

🚨🇵🇱 EXCL: AS Roma and Udinese have both sent formal proposals to sign 20 year old Polish centre back Jan Ziolkowski.



Negotiations ongoing with Legia Warsaw for the talented defender. pic.twitter.com/o9oZ1ISpPQ