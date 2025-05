L'OL abandonne pour éviter une vraie humiliation

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines, Paulo Fonseca écopait d'une très longue suspension de 9 mois. Le Portugais avait saisi le CNOSF pour tenter une conciliation afin de réduire sa peine.

L'OL a vécu une drôle de saison. Si les Gones sont parvenus à se qualifier pour la Ligue Europa, les finances du club rhodanien inquiètent plus que jamais. Les Rhodaniens ont également dû faire face à la très longue suspension de Paulo Fonseca, qui venait pourtant à peine d'arriver. Le Portugais avait pris 9 mois de suspension après avec pété les plombs le 2 mars dernier face à Benoît Millot, arbitre de Lyon-Brest (2-1). Si l'ancien du LOSC a admis avoir été trop loin, il jugeait cependant sa suspension beaucoup trop disproportionnée. ll avait notamment saisi le CNOSF dans le but de tenter une conciliation avec la Ligue.

Paulo Fonseca, l'OL n'ira pas plus loin

Problème, la tentative lyonnaise vient d'échouer et l'ancien coach de l'AS Roma n'a même pas été entendu. Si l'OL est conscient des faits reprochés à son entraineur, la volonté était « d'initier un échange constructif en proposant un aménagement de la sanction, plus adapté à la situation ». Selon les dernières informations de Olympique et Lyonnais, l'OL va abandonner l'idée de poursuivre le dossier sur la voie juridique. Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) aurait pu être saisi mais les Lyonnais veulent arrêter les frais. Paulo Fonseca est fixé : Il sera privé d’accès au banc de touche, aux vestiaires des arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 novembre 2025.

Pas idéal dans la préparation d'une nouvelle saison mais les Gones veulent avant tout jouer la carte de l'apaisement. Surtout avant de passer devant la DNCG le 24 juin prochain. John Textor va devoir apporter les garanties suffisantes dans le nouveau budget de l'OL, sous peine de voir le club rhodanien lourdement sanctionné.