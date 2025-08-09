L'OL abandonne Lees-Melou pour 500.000 euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a jamais masqué son intérêt pour Pierre Lees-Melou, le milieu de terrain du Stade Brestois. Mais l'OL a décidé de ne pas céder au club breton, et l'affaire a capoté.

Avant même que l'on parle de Greif, Kluivert ou Morton, Lyon visait clairement Pierre Lees-Melou, le milieu défensif de 32 ans collant totalement aux exigences de Paulo Fonseca. Les négociations ont donc rapidement débuté entre l'OL et le Stade Brestois, qui ne souhaitait pas bloquer son joueur. Sauf que rapidement, les deux clubs se sont affrontés sur le prix de l'opération, sachant que Lees-Melou a encore deux ans de contrat avec son club actuel. Et comme le révèle Hugo Guillemet, même si l'Olympique Lyonnais a accepté de faire un tout petit pas vers Brest, il y a un moment où tout a fini par se bloquer. Le journaliste de L'Equipe a dévoilé les coulisses de cet échec du transfert du milieu français à l'OL. Un échec qui, selon le journaliste, est le résultat d'un choix pur et dur des dirigeants rhodaniens.

Lyon n'a pas voulu céder à Brest

Dans le cadre de sa nouvelle politique économique, l'Olympique Lyonnais n'a pas voulu pousser le curseur trop loin, même s'agissant d'un joueur que l'entraîneur de l'OL voulait réellement. « Lees-Melou était la priorité en milieu de terrain pour Lyon. Brest réclamait 6 millions d’euros, Lyon s’était fixé un dernier cap à 5 millions et n’a jamais voulu dépasser ce cap, même si l’OL est monté jusqu’à 5,5 millions d’euros. Le club n’a pas voulu aller au-delà et a préféré abandonner cette piste plutôt que de payer plus que ce qui était prévu pour ce joueur », explique Hugo Guillemet. On peut tout de même s'étonne que pour une aussi petite somme l'Olympique Lyonnais tourne le dos à Pierre Lees-Melou, à part en faire une question de principe. Ou alors, il s'agit juste d'une décision prise après les premiers matchs de préparation et la possibilité sue l'OL n'ait plus tant besoin que cela du milieu défensif brestois.