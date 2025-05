L'OL a tout raté, c'est signé John Textor

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Tombé de très haut le week-end dernier à cause d’une défaite à domicile contre un Lens à la peine (1-2), l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre une fin de saison compliquée… La faute à John Textor ?

Après une sortie de route prématurée en Coupe de France face aux amateurs de Bourgoin (N3), le club rhodanien avait toutes les cartes en mains pour sauver sa saison. Mais c’est tout le contraire qui se passe durant ce sprint final… Suite à une piteuse élimination de l’Europa League en quarts de finale contre Manchester United, alors que l’OL avait pratiquement match gagné durant la prolongation au match retour, Lyon est en train de se saborder en championnat. Bien en place pour finir dans le Top 4 de la L1, les Gones ont tout gâché contre Lens dimanche (1-2).

Avec cette nouvelle défaite, probablement celle de trop, Lyon se retrouve à plus de trois points des places pour la prochaine Ligue des Champions. Autant dire que ça commence à sentir le roussi pour l’OL, à deux journées de la fin face à des équipes en pleine forme comme Monaco, Nice ou Strasbourg. Et les regards se tournent désormais vers John Textor, accusé d'avoir fait tout et n'importe quoi cette saison.

« Encore un échec pour l'OL de Textor »

Quand dans une même saison, tu vires ton directeur sportif, ton entraîneur, ton directeur général, il est assez logique que la saison se termine par une catastrophe sportive. Encore un échec pour l'#OL de Textor qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. — Julien Huët (@JulienHuet) May 4, 2025

Mais si Lyon est aujourd’hui au bord du gouffre, que ce soit d’un point de vue sportif ou financier, c’est en grande partie à cause de John Textor. Puisque d’après Julien Huët, le propriétaire américain a multiplié les mauvais choix au cours de cette saison, et notamment avec l’éviction de Pierre Sage pour laisser place à Paulo Fonseca. « Quand dans une même saison, tu vires ton directeur sportif, ton entraîneur, ton directeur général, il est assez logique que la saison se termine par une catastrophe sportive. Encore un échec pour l'OL de Textor qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine », a balancé, sur les réseaux sociaux, le journaliste de Tonic Radio, qui pense que l'instabilité du remplaçant de Jean-Michel Aulas joue de mauvais tours à l’OL en cette fin de saison. Au malheur des supporters, qui n’auront plus que leurs yeux pour pleurer en cas de non-qualification pour la C1