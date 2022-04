L’OL a choisi son futur latéral gauche aux Pays-Bas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déjà actif sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais étudie le marché néerlandais pour y trouver un latéral gauche. L’heureux élu pourrait être celui du Feyenoord Rotterdam Tyrell Malacia, qui fait l’objet d’une offre importante de la part du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais ne commettra plus la même erreur. La semaine dernière, le président Jean-Michel Aulas admettait que le recrutement réalisé l’été dernier ne correspondait pas forcément aux attentes de l'entraîneur Peter Bosz. Le Néerlandais, confirmé pour la saison prochaine malgré l’échec dans la course au podium de Ligue 1, sera donc davantage consulté pour le mercato estival à venir. Ce qui explique peut-être pourquoi le club rhodanien étudie le marché des Pays-Bas.

Lyon, Feyenoord forması giyen Tyrell Malacia için oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Oyuncu tarafıyla anlaşıldı. Kulüpler bekleniyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 22, 2022

En effet, selon le journaliste Yagiz Sabuncuoglu, l’Olympique Lyonnais, pas certain de conserver Emerson suite à son prêt en provenance de Chelsea, a coché les noms de plusieurs joueurs évoluant au poste de latéral gauche en Eredivisie. Et finalement, le propriétaire du Groupama Stadium aurait jeté son dévolu sur Tyrell Malacia (22 ans). Le latéral gauche du Feyenoord Rotterdam, titulaire indiscutable cette saison, serait ouvert à l’idée d’un départ cet été. La source parle même d’un accord entre l’Olympique Lyonnais et le jeune international néerlandais (3 sélections). De son côté, le Feyenoord Rotterdam ne ferme pas non plus la porte à un transfert.

Prochain adversaire de l’OM en C4

D’ailleurs, les négociations auraient débuté avec le pensionnaire de Ligue 1, dont les offres seraient montées jusqu’à 9 millions d’euros. Mais pour les deux dernières années de contrat de Tyrell Malacia, joueur formé au club, le Feyenoord Rotterdam réclamerait un montant de 12 millions d’euros. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais acceptera de répondre aux exigences pour sa cible que l’on devrait rapidement voir à l’œuvre contre l’Olympique de Marseille en demi-finales de la Ligue Europa Conférence.