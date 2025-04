L'OL « ‍a besoin d’argent très vite ‍», alerte rouge à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL est sixième de Ligue 1 avant de recevoir le Stade Rennais au Groupama Stadium. Un match que les joueurs de Paulo Fonseca doivent impérativement gagner pour des raisons sportives, mais aussi financières.

Pour mettre un terme au cauchemar vécu par les supporters lyonnais depuis le scénario catastrophe contre Manchester United, les joueurs de l'OL n'ont qu'une solution, battre Rennes, quelle que soit la manière. Faute d'une victoire face à la formation entraînée par Habib Beye, le podium de la Ligue 1 pourrait s'éloigner, et le ticket pour la prochaine Ligue des champions également. Cela serait forcément un échec sportif, mais pour John Textor, qui sait que la DNCG l'a à l'oeil, cela pourrait se terminer en catastrophe économique puisque le club rhodanien est sous la menace d'une rétrogradation à un échelon inférieur.

🦁 Notre groupe convoqué pour la réception de Rennes, ce samedi à 21h05 👊🔴🔵#OLSRFC pic.twitter.com/gFp4dJQ8Mb — Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2025

Car les comptes de Lyon ne sont pas bons et comme la vente des parts de JT à Crystal Palace et l'entrée en bourse d'Eagle Football Groupe, qui plus est dans un climat économique très dur ne sont pas intervenus, alors la qualification pour la Ligue des champions est un levier efficace de rassurer la DNCG. Sans cela, ce risque d'être très tendu, a confié, sur le site de France TV Info, Florent Bergmann, chargé d’études économiques au CDES Limoges et membre de la DNCG pour le football amateur. Évoquant la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais, ce dernier prévient que la qualification pour la Ligue des champions peut être un énorme atout pour le club de John Textor.

« L’OL a-t-il besoin de la Ligue des champions pour se sauver financièrement ? Oui ça y ressemble, et c’est un avis partagé par les commissaires aux comptes. L’OL a besoin d’argent très vite et la C1 serait une bonne solution. Un résultat net de -117 millions d’euros sur un exercice, c’est un peu moins grave si les exercices précédents ont été excédentaires. Le fait est que pour l’Olympique Lyonnais, ce n’est pas le cas. Les résultats nets sont constamment négatifs, avec des produits inférieurs aux charges, qui doivent être compensés. Ce qui veut dire que les capitaux propres doivent être positifs et abondés d’apports d’actionnaires pour pouvoir compenser les pertes », prévient le spécialiste. En décrochant le ticket en or pour la C1, alors tout serait plus simple pour l'Olympique Lyonnais.