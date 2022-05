L'OL 8e de Ligue 1, Jérôme Boateng a honte

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pour sa première saison à l'OL, Jérôme Boateng n'a pas vécu un exercice très facile. Souvent en difficulté sur le terrain, il a aussi connu des épisodes tendus dans le vestiaire du huitième de Ligue 1. Mais, l'Allemand ne compte pas en rester là et veut se racheter la saison prochaine.

Fort de son statut de champion du monde et de double vainqueur de la Ligue des champions, Jérôme Boateng est arrivé comme une star à l'OL l'été dernier. Neuf mois plus tard, l'enthousiasme de son arrivée a laissé place à la frustration et la déception. Celui qui a longtemps été loué dans la défense du Bayern Munich n'a pas pu éviter les nombreuses critiques à Lyon. Loin d'avoir montré son meilleur niveau, il a semblé dépassé physiquement en Ligue 1. Venu apporter de la sérénité et de l'expérience à la jeune garde lyonnaise, il s'est distingué par des affrontements dans le vestiaire avec Léo Dubois, Rayan Cherki et a été écarté par Peter Bosz.

Boateng ne veut pas en rester là avec l'OL

Si bien que l'Allemand est devenu remplaçant avec Lyon, dépassé dans la hiérarchie par le jeune Castello Lukeba mais aussi par Thiago Mendes, pourtant milieu de terrain au départ. Le bilan est très décevant pour Jérôme Boateng qui pourrait dire stop dès l'été prochain après seulement un an. Il faut dire qu'à 33 ans il a déjà bâti sa carrière et céder aux sirènes d'un championnat plus exotique ne serait pas étonnant. Mais, c'est sans compter sur le caractère de compétiteur du champion du monde 2014. Réaliste sur ses premiers mois à l'OL, il veut inverser le cours des choses et réfléchit à un avenir dans le Rhône.

#Boateng💬 : "Ma première saison ? Elle ne s’est pas passée comme je l'imaginais, surtout si vous êtes huitième en Ligue 1 avec un club comme Lyon. Ce n'est pas satisfaisant pour moi et le club." (Sky Sport) pic.twitter.com/qBP3jdAAJl — Inside Gones (@InsideGones) May 17, 2022

C'est ce qu'il a indiqué au média allemand Sky Sport alors qu'il était à Paris pour un évènement organisé par le magazine Life after Football. « Ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais, surtout quand on est huitième du championnat de France avec un club comme Lyon. Ce n'est pas satisfaisant pour moi et le club. Surtout en deuxième partie de saison, mais c'est le football. Il est important de bien terminer la saison et sans blessure et d'attaquer à nouveau lors de la nouvelle saison », s'est-il exprimé. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Boateng peut prétendre poursuivre l'aventure à Lyon. Mais, au vu de son salaire très important, pas sûr que ses envies épousent celles de l'OL surtout sans coupe d'Europe à jouer.