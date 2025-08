L'arbitrage d'OL-Bayern fait hurler les Lyonnais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais est tombé avec les honneurs sur la pelouse du Bayern 2-1. Une défaite encourageante d'autant que l'arbitre a pris des décisions contestables. Les supporters rhodaniens ne l'ont pas raté sur les réseaux sociaux.

Fin de série pour l'Olympique Lyonnais ce samedi après-midi. Les Gones ont concédé leur première défaite de la préparation estivale. Le Bayern Munich les a dominés sur le score de 2-1 à l'Allianz Arena. L'heure n'était pas à l'abattement côté rhodanien, loin de là. Lyon a résisté à l'une des meilleures équipes d'Europe avec une jeune équipe. Surtout, les Bavarois ont pris les devants dans la polémique. L'arbitre M. Florian Badstubner leur a accordé un penalty malgré une probable position de hors-jeu de Luis Diaz sur l'action. Au départ de l'action du second but allemand, Georges Mikautadze pouvait lui obtenir un coup-franc.

L'OL perd un amical à 11 contre 12

De quoi faire enrager les supporters lyonnais, lesquels ont souligné l'arbitrage à deux vitesses tout au long de la partie. Sur les réseaux sociaux, M.Badstubner n'a pas été épargné par les critiques. Certains supporters de l'OL se sont même amusés à réécrire le score du match. « Victoire 1 0 de Lyon si on a un arbitre neutre, Lyon est présent », « L’arbitre a gâché le match c’est dommage mais on a quand même vu de bonnes choses », « L'arbitrage sans déconner ça reste un match amical mais on a le droit d'avoir un arbitre pour les deux équipes », « Plaisir de voir que les arbitres étrangers ont l'air aussi à chier que les nôtres ! », pouvait-on lire au sein du peuple lyonnais sur X.

