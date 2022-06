Jérôme Boateng éloigne Issa Diop de l'OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En quête d’un défenseur central pour la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais étudie notamment la piste menant à Issa Diop. Mais avant d’avancer dans les discussions avec le joueur de West Ham, le club rhodanien doit pousser Jérôme Boateng vers la sortie.

Grâce aux fonds bientôt injectés par son nouveau patron John Textor, l’Olympique Lyonnais va passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Plusieurs postes seront renforcés, y compris la charnière centrale où Jason Denayer va partir libre. Le club toujours dirigé par Jean-Michel Aulas travaille donc sur de nombreuses pistes. Et s’intéresse notamment au Français Issa Diop qui brille sous le maillot de West Ham. Mais avant d’avancer sur ce dossier, l’Olympique Lyonnais doit faire le ménage et pousser Jérôme Boateng vers la sortie, prévient Foot Mercato.

Boateng ne fermait aucune porte

Le défenseur central recruté l’été dernier n’a pas du tout répondu aux attentes sur le terrain. De plus, son salaire confortable pèse sur les finances, au moins autant que son comportement au sein du groupe. Tous ces paramètres expliquent sans doute pourquoi Jérôme Boateng ouvrait déjà la porte à un départ le mois dernier. « Mon avenir ? On se rencontrera certainement cet été, on échangera et verra ce qu'il en est pour la suite, confiait l’Allemand au média local Sky. Mais pour l'instant, j'ai un contrat à Lyon et je pars normalement en vacances cet été. »

"Les décideurs espèrent vendre Houssem Aouar (sous contrat jusqu'en 2023), Tino Kadewere (2024), Jérôme Boateng (2023) voire Léo Dubois (2024), mais ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça" #LT (L'Équipe) — OL+ (@OL__Plus) June 21, 2022

« Je reviendrai ensuite pour la reprise de l'entraînement », concluait-il. Si l’ancien joueur du Bayern Munich ne s’oppose pas à une séparation, l’entraîneur Peter Bosz semblait persuadé de pouvoir le relancer. « Jérôme Boateng a eu le même problème que moi au début. Ça faisait 30 ans que je n’avais pas parlé français tous les jours, justifiait le Néerlandais contacté par Le Progrès. Jérôme est venu après moi, ce n’était pas facile. S’il fait une bonne préparation, il pourra faire une belle seconde saison. » Preuve que les avis ne sont pas unanimes sur le défenseur central sous contrat jusqu'en 2023.