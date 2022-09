Jean-Michel Aulas, la très chère recrue du nouvel OL

Dans : OL.

Par Marc Verti

Avec l'arrivée de John Textor en tant qu'actionnaire majoritaire de l'OL, le statut de Jean-Michel Aulas semblait être menacé. Pourtant, le président de Lyon va toucher un salaire conséquent pour maintenir ses fonctions.

Une page se tourne à l'OL. Comme à Marseille, les Américains arrivent pour redorer l'image d'un monument du football français. John Textor, un richissime homme d'affaires, va devenir à la fin du mois de septembre, le propriétaire de l'OL. Le producteur de cinéma et de musique est bien connu du paysage footballistique puisqu'il est également actionnaire de plusieurs clubs. Parmi eux, Botafogo, Crystal Palace ou encore le Racing de Molenbeek. Selon les informations du journal l'Equipe, malgré la venue de John Textor, Jean-Michel Aulas va conserver ses activités de président d'OL groupe et va pour cela, bénéficier d'un salaire énorme. Au total, le dirigeant français de 73 ans va toucher 2 millions d'euros par an pour occuper son rôle de président-directeur général d'OL Groupe, avec un bonus possible d'un million d'euros par saison. A 3 ME atteignables par saison, JMA arrive, niveau rémunération, au niveau des salaires de joueurs comme Anthony Lopes par exemple.

Aulas menacé par l'arrivée de Textor ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

S'il reste donc en place à l'OL et avec un très joli salaire, Jean-Michel Aulas doit tout de même offrir des garantis au nouvel actionnaire du club rhodanien. À quelques jours de l'officialisation de la vente du club, Lyon est sixième du championnat et ne dispute pas de coupe d'Europe. Une anomalie pour une formation qui était habituée aux grandes échéances européennes durant les années 2000. Si depuis, c'est le PSG qui a pris la place de représentant principal du football français sur le vieux continent, l'OL souhaite toujours remporter une Coupe d'Europe avec l'équipe masculine. La section féminine domine outrageusement le football européen avec 8 Ligue des Champions remportées. Aulas devra forcément contribuer à ce que sa formation se reprenne en Ligue 1. Si pour le moment, les résultats de Peter Bosz ne sont pas à la hauteur des attentes des investisseurs américains, l'avenir se fera en tout avec Jean-Michel Aulas, qui va toucher le pactole mais devra aussi rendre des comptes.