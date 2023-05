Il manque 130 millions d'euros à l'OL, Textor sous pression

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a encore l'espoir de décrocher un ticket pour l'Europa Conférence League, mais il lui est impossible de disputer la prochaine Ligue des champions. Un coup dur puisque John Textor avait budgété la C1 devant la DNCG.

« Dans ce club, la Ligue des champions doit être l’objectif pour chaque saison. L’OL a toutes les ressources nécessaires (…) Si on n’a pas la Ligue des champions la saison prochaine, ce sera un peu un échec. » Mardi, en conférence de presse, John Textor avait ouvertement annoncé la couleur, il ne se contentera pas de la C4 pour son club la saison prochaine. Mais à en croire RMC, le nouveau propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais va devoir rapidement revoir sa copie budgétaire puisque lorsqu’il s’est présenté devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion il avait prévu une qualification pour la Ligue des champions dès cette saison. Hélas, malgré un beau rush final, l’équipe de Laurent Blanc ne finira pas sur le podium de la Ligue 1 et ne touchera pas en 2023-2024 les dizaines de millions d’euros qui vont avec. Une prévision erronée qui change radicalement la donne pour l’OL.

Textor va devoir trouver des dizaines de millions d'euros

John #Textor va devoir trouver 130M€ pour assurer le passage annuel de l’OL devant la DNCG.



L’OL compte sur la vente de plusieurs joueurs (dont celle de #Gusto), le rachat des parts de la section féminine, et envisagerait aussi une introduction en bourse d’Eagle. (RMC Sport) pic.twitter.com/h7nQFNLw1L — Inside Gones (@InsideGones) May 11, 2023

Loïc Briley et Edward Jay affirment que John Textor va devoir trouver 130 millions d’euros afin de pouvoir s’assurer un passage serein devant la DNCG dans la perspective de la saison prochaine. Pour cela, il y a forcément une solution, multiplier les ventes au prochain mercato, et cela, avant la date fatidique du 30 juin, qui marque la fin du budget 2022-2023. Mais RMC explique que cela ne suffira pas et qu'Eagle Football va devoir trouver une autre solution. La vente de l'équipe féminine fait partie de ces autres solutions, tout comme l'apport de cash par Textor. Mais le média explique qu'une introduction en bourse d'Eagle Football est également possible. Mais une autre ombre plane aussi au-dessus de John Textor, c'est le rachat obligatoire des actions d'OL Groupe détenues par des petits porteurs, soit une somme de 40 millions d'euros qu'il va aussi falloir sortir. L'avenir de l'Olympique Lyonnais pourrait être beaucoup plus flou que John Textor l'a dit en conférence de presse, même si l'homme d'affaires américain semble afficher une confiance absolue et a surtout l'avantage d'être entouré d'investisseurs richissimes.