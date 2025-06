Il balance sur Bernard Lacombe, un journaliste fait scandale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le football français rend un hommage unanime à Bernard Lacombe, décédé mardi soir à l'âge de 72 ans. Légende de l'OL, et attaquant vedette des Bleus, avait du caractère. Et visiblement, un journaliste ne lui a pas pardonné certaines de ses positions.

Car même s'il a porté pendant une saison le maillot de l'AS Saint-Etienne, contraint par les dirigeants de l'OL de l'époque de rejoindre le club rival pour sauver financièrement Lyon, Bernard Lacombe n'a jamais masqué qu'il n'aimait pas les Verts. Alors, cela suffit à Thierry Cros, qui a notamment été journaliste pour L'Equipe, France-Football et plus récemment correspondant de RMC en Italie, et n'a jamais masqué qu'il était supporter de l'ASSE, de s'exprimer de manière assez brutale suite à l'annonce du décès de Bernard Lacombe sur les réseaux sociaux. « Je viens d'apprendre le décès de Bernard Lacombe. Toutes mes condoléances bien évidemment. Mais n'oublions pas qu'il détestait viscéralement l'ASSE (vécu personnellement lors des matches en Italie - témoins disponibles) et que l'affaire des faux passeports 2001 n'a jamais été raconté comme il se doit. RIP par politesse et éducation », écrit Thierry Cros.

Il critique Bernard Lacombe au lendemain de sa mort

Je viens d'apprendre le décès de Bernard Lacombe. Toutes mes condoléances bien évidemment. Mais n'oublions pas qu'il détestait viscéralement l'@ASSEofficiel (vécu personnellement lors des matches en Italie - témoins disponibles) et que l'affaire des faux passeports 2001 n'a… — Thierry Cros (@tcros) June 17, 2025

De quoi susciter des commentaires outrés, y compris chez d'autres journalistes. « Un peu de décence serait le bienvenu… », réplique Fabien Lévêque, rédacteur en chef de Tout le Sport, tandis que Stéphane Tortora, patron du service des sports de M6, se désespère : « Quelle misère. Mon Dieu. Même dans ces moments-là. Est-ce que ce monde est sérieux ??? ». Patron du site Olympique et Lyonnais, Razik Brikh est lui aussi choqué des propos de Thierry Cros suite à la mort de Bernard Lacombe : « Vous n'avez pas honte ??? ». Des dizaines de supporters de nombreux clubs, y compris de l'AS Saint-Etienne, sont également venus faire part de leur désolation de lire de tels propos moins de 24 heures après la mort de l'ancien attaquant.