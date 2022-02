Guimaraes va faire pleurer les supporters de Lyon

Désormais à Newcastle, Bruno Guimaraes n'a pas oublié l'Olympique Lyonnais, loin de là même. Il le prouve encore depuis le Nord de l'Angleterre.

Son départ chez les Magpies a été un crève-cœur pour les fans de l’OL, mais Jean-Michel Aulas ne pouvait pas réellement faire autre chose qu’accepter les 50 millions d’euros, bonus compris, ainsi qu’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value proposés par les Magpies pour s’offrir le milieu de terrain brésilien déniché par Juninho au Brésil il y a seulement deux ans. Désormais installé en Premier League à Newcastle, qui a désormais quitté la zone rouge, Bruno Guimaraes découvre donc les joies du championnat d’Angleterre, et le climat vivifiant d’une ville considérée comme étant la plus froide du pays. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur lyonnais a sportivement tourné la page de la Ligue 1, mais il n’a visiblement pas oublié ses deux années passées dans la capitale des Gaules comme il l’a encore prouvé ce lundi. En effet, en cette fin du mois de février, l’international brésilien va fête son deuxième anniversaire en Europe.

2 ans de mon premier match dans l’Europe et avec le maillot lyonnais! Très bon souvenir! A toujours dans mon cœur 🙏🏽🙌🏽

2 years since my first game in Europe, with a Lyon’s shirt! Good memories! Forever in my heart 🙏🏽🙌🏽 https://t.co/WsaYiCi7Rj