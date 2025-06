Galatasaray a trouvé son arrière droit à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont la cote au mercato. Profitant sans doute des difficultés financières de John Textor, les clubs étrangers s'arrachent les talents rhodaniens. Dernier exemple en date avec Saël Kumbedi en Turquie.

A quoi ressemblera l'Olympique Lyonnais au début de la prochaine saison ? Une question qui obsède les supporters avec les soucis financiers du club et la stratégie déroutante de John Textor. Depuis la prise de pouvoir de l'Américain, le mercato a été le théâtre de nombreux mouvements bizarres avec des achats évitables et des ventes regrettables. Ce schéma risque de se reproduire lors de cet été. Grosses valeurs marchandes du club rhodanien, Malick Fofana et Thiago Almada sont ardemment convoités au mercato. Les deux jeunes joueurs ne sont pas les seuls éléments susceptibles de quitter le Rhône.

Galatararay vise Saël Kumbedi

En effet, Saël Kumbedi séduit aussi les recruteurs européens. Le latéral droit de 20 ans a réalisé une saison correcte dans un rôle de joker de luxe. Il s'est notamment distingué en Ligue Europa avec des matchs intéressants. De quoi taper dans l'œil de Galatasaray selon le journaliste Arda Özkurt de Tactic Mania. Champion de Turquie et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club stambouliote place Kumbedi au sommet de sa short-list pour le poste d'arrière droit.

Galatasaray, 20 yaşındaki Saël Kumbedi’nin durumunu araştırıyor. (Taktik Mania) pic.twitter.com/i7BvKmTWoZ — Parçalı Sportz (@parcalisportz_) June 18, 2025

C'est loin d'être une surprise puisque Galatasaray avait déjà tenté sa chance pour l'ancien havrais lors de l'été 2024, sans parvenir à ses fins finalement. Les Turcs misent sur le manque de liquidités de l'OL, encore plus accru qu'il y a 12 mois, pour réussir le transfert cette fois-ci. Kumbedi est valorisé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt mais les Gones peuvent demander un peu plus d'argent. Le latéral français de 20 ans possède de vraies qualités offensives, une grosse marge de progression et surtout une belle expérience du haut niveau pour son âge. Reste à voir ce que Paulo Fonseca et John Textor ont en tête pour lui la saison prochaine....