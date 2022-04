En feu avec Rennes, Martin Terrier fait rager l’OL

Dans : OL.

De nouveau buteur face à Lorient (5-0) dimanche, Martin Terrier fait encore grimper ses statistiques. A tel point que l’attaquant commence à battre des records au Stade Rennais. De quoi donner des regrets à l’Olympique Lyonnais qui n’a peut-être pas suffisamment cru en lui.

Jusqu’où ira Martin Terrier ? A ce rythme, l’attaquant du Stade Rennais ne se contentera pas du trophée du meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Le joueur formé à Lille peut également prétendre au titre de meilleur buteur en fin de saison. Le Français de 25 ans vient d’inscrire son 21e but et revient à une petite longueur du leader Kylian Mbappé. Au passage, Martin Terrier vient de s’offrir deux records au club breton. Il devient en effet le premier jouer à inscrire au moins un but lors de 7 matchs consécutifs, effaçant la performance de Jean Grumellon en 1949-1950.

Mais surtout, le Rennais, avec ses 21 unités, s’offre le statut de meilleur buteur du club sur une saison au XXIe siècle devant un certain Alexander Frei (20 buts en 2003-2004 et 2004-2005). Plus que deux réalisations et Martin Terrier dépassera le recordman Stéphane Guivarc’h, auteur de 22 buts en 1996-1997. C’est dire la saison que réalise actuellement l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, à qui Bruno Genesio a rendu hommage. « Je suis très content pour lui car il a connu des moments difficiles ici ainsi qu’à Lyon », s’est souvenu l’entraîneur des Rouge et Noir.

Vendu pour seulement 12 M€

« Il confirme sa régularité et il marque en plus souvent des buts importants, a ajouté le technicien. Il a pris conscience de son potentiel qu’il exprime désormais pleinement et il a aussi gagné en maturité. » Il est vrai que Martin Terrier semble méconnaissable par rapport à l’attaquant timide qui évoluait à Lyon. Et que le club rhodanien avait transféré pour 12 millions d’euros en 2020. Un an et demi plus tard, l’Olympique Lyonnais peut s’en mordre les doigts, sachant que l’équipe de Peter Bosz manque cruellement d’efficacité cette saison.