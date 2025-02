Eli Junior Kroupi à l'OL, l'énorme surprise du mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Magie du dernier jour du mercato, l’OL va faire signer ce lundi Eli Junior Kroupi, qui cartonne en Ligue 2 avec Lorient avant de le prêter aux Merlus jusqu’à la fin de la saison.

Fin de mercato haletante à l’Olympique Lyonnais, qui pourrait perdre Rayan Cherki, lequel est convoité par le Borussia Dortmund en ce dernier jour de la période des transferts. L’OL va logiquement s’activer pour combler le potentiel départ de l’international espoirs français. En parallèle, un dossier que personne n’a vu venir est sur le point d’aboutir selon le très sérieux journaliste anglais Ben Jacobs. Notre confrère révèle que l’OL va faire signer Eli Junior Kroupi, pépite du FC Lorient qui brille cette saison en Ligue 2 avec 9 buts et 2 passes décisives sous les couleurs des Merlus. Convoité par West Ham et Bournemouth ces derniers jours, l’international espoirs français va finalement s’engager avec le club rhodanien avant d’être prêté six mois à Lorient, soit jusqu’à la fin de la saison.

Understand Lorient's 18-year-old forward Eli Junior Kroupi is set to sign for Lyon before returning on loan to Lorient.



West Ham and Bournemouth had both explored a deal.🇫🇷 pic.twitter.com/zwea0yAM8D — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2025

Les conditions du deal entre le club breton et l’OL n’ont pas encore été révélées alors que le club rhodanien est toujours interdit de recrutement par la DNCG. Mais dans les colonnes du Progrès dimanche, le directeur général lyonnais Laurent Prud’homme s’était félicité des très bonnes relations entre l’instance financière et l’OL, ce qui permettait aux Gones de pouvoir effectuer quelques mouvements comme des prêts gratuits. Visiblement, l’Olympique Lyonnais a également reçu la bénédiction de la DNCG pour acheter Eli Junior Kroupi avant de le prêter à Lorient, avec des conditions de paiement sans doute décalées dans le temps. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent coup ici réalisé par le board lyonnais, qui s’assure la présence d’un avant-centre très prometteur pour la saison prochaine et qui a déjà une petite expérience en Ligue 1 (31 matchs, 5 buts, 3 passes décisives) malgré son jeune âge.