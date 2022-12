Ecarté par l'OL et Lopes, Pollersbeck claque la porte

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Cela sent la fin pour Julian Pollersbeck à l'OL. Le gardien allemand, remplaçant d'Anthony Lopes, a vu Rémy Riou arriver et Kayne Bonnevie s'affirmer. Numéro 4 des gardiens, l'Allemand envisage un départ le plus vite possible.

Les gardiens de but allemands ont souvent la cote, au vu de la grande tradition du pays pour ce poste. Malheureusement, Julian Pollersbeck ne peut pas en dire autant du côté de l'OL. Arrivé d'Hambourg à l'été 2020 pour seconder Anthony Lopes, il n'aura presque fait que de la figuration dans le Rhône. Il n'a jamais pu inquiéter le portier portugais, ne jouant que 11 matchs en plus de deux années. Sa situation personnelle s'est même compliquée cet été avec la venue de Rémy Riou, lequel a pris sa place de doublure. En plus, il s'est durement blessé au genou et le jeune Kayne Bonnevie lui est aussi passé devant.

Pollersbeck veut jouer, auf waiedersehen Lyon !

Numéro 4 au poste de gardien à l'OL, Pollersbeck va quitter le club sans le moindre doute. Il l'a confié dans une interview au site Transfermarkt. Il veut jouer de nouveau comme titulaire et s'est lassé il y a bien longtemps de son statut précaire à l'OL. Sans sa blessure estivale et les quatre mois d'arrêt subis, Pollersbeck serait même déjà ailleurs. Le club rhodanien était d'accord et favorisait clairement cette option.

« Le club m’a indirectement dit que je pouvais aller voir ailleurs. Malheureusement, je me suis blessé en août et un transfert estival est donc tombé à l’eau. […] Ma priorité absolue est de jouer à nouveau régulièrement et d'être le numéro un. Je veux bien sûr être dans les cages chaque semaine, ce dont le club est conscient. Comme Lopes est clairement le numéro un, il faut voir comment les prochaines semaines vont se dérouler », a t-il confié. Agé de 28 ans, il devrait intéresser plusieurs formations allemandes, en première ou deuxième division. De quoi aussi rapporter quelques sous à l'OL puisque Pollersbeck est sous contrat jusqu'en juin 2024.