Deschamps suit un Lyonnais, l’OL va rager

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Peu convaincu par ses solutions au poste de latéral droit, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps suit la progression de Pierre Kalulu au Milan AC. Le défenseur polyvalent pourrait surprendre avant le Mondial 2022, et provoquer de nouveaux regrets au sein de l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

Considéré comme le système idéal il y a encore quelques mois, le 3-4-3 de l’équipe de France commence à montrer ses limites. On parle surtout de l’aspect défensif pour les Bleus, apparus fébriles lors de la défaite contre le Danemark (1-2) vendredi, puis trois jours plus tard en Croatie (1-1). Parmi les problèmes à régler, Didier Deschamps n’a pas trouvé le profil adéquat sur le côté droit. Le titulaire Kingsley Coman tient le rôle sans broncher. Mais l’ailier du Bayern Munich, peu habitué à défendre, peut avoir des oublis et dépense trop d’énergie dans le repli défensif.

Un problème à droite pour l'EdF

L'autre problème pour le sélectionneur tricolore, c’est que les alternatives n’ont pas non plus donné satisfaction. Le cadre Benjamin Bavard préfère évoluer dans l’axe et manque de percussion offensive, tout comme Jules Koundé. Quant à Jonathan Clauss, coupable sur le penalty offert aux Croates lundi, son rendement pose problème et n’a pas échappé aux joueurs en interne. Alors quelle autre solution pour Didier Deschamps ? Selon les informations du journal L’Equipe, le staff technique de l’équipe de France suit la progression de Pierre Kalulu. L’international Espoirs tricolore sort d’une très bonne saison avec le Milan AC, où il s’est finalement imposé en défense centrale.

Pierre Kalulu sans complexe



Mais chez les Bleuets, le Rossonero brille sur le couloir droit, ce qui n’a visiblement pas échappé au sélectionneur des A. Et si le défenseur polyvalent intégrait la liste de Didier Deschamps avant la Coupe du Monde 2022 en novembre ? Après tout, le sélectionneur des Bleus a prouvé qu’il n’était plus réticent à l’idée d’intégrer des nouveaux. Une convocation du natif de Lyon enchanterait le Milan AC, mais donnerait encore un peu plus de regrets à l’Olympique Lyonnais, son club formateur qui n’était pas parvenu à lui faire signer son premier contrat professionnel avant son départ en 2020.