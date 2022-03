Denis Balbir et la chance de l'OL d'avoir Lucas Paqueta

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

L'Olympique Lyonnais a pris une sérieuse option sur la qualification ce mercredi à Porto lors du huitième de finale aller au Dragao. Lucas Paqueta, buteur, a encore été étincelant et Lyon a beaucoup de chance de l'avoir d'après Denis Balbir.

Mais que ferait l'Olympique Lyonnais sans Lucas Paqueta ? On se le demande et Denis Balbir également. Ce jeudi, c'est le Brésilien qui a sauvé les siens en marquant l'unique but de la partie (59e) à Porto. Dans son bilan européen de la journée, l'OL a été le coup de coeur du journaliste sportif français après un match rondement mené. « Lyon a suffisamment été critiqué cette saison – parfois à juste titre – mais reste l'une des équipes sûres de France quand on veut briller sur la scène européenne » a révélé le commentateur du groupe M6. La formation lyonnaise, sauvée deux fois par la VAR, remporte là son sixième match européen cette saison sur sept, soit plus que ses deux dernières campagnes européennes réunies. A noter que l'OL n'avais jamais battu le FC Porto dans son histoire. « Ce club a vraiment un truc en plus quand il s'agit de se frotter aux joutes européennes. Revenu dans la course en championnat, l'OL se sert de l'Europe comme d'un moteur. Gagner au Stade du Dragon, ce n'est pas anodin » a rajouté Denis Balbir.

Lucas Paqueta, le monsieur plus de l'OL

1 - Lucas Paquetá among Lyon players against FC Porto:



1 goal

2 shots on target (1st)

75 touches (1st)

12 duels won (1st)

5 tackles (2nd)



Decisive. pic.twitter.com/Jpsu6bdvtH — OptaJoao (@OptaJoao) March 9, 2022

Si l'OL ne doit pas perdre au retour au Groupama Stadium dans une semaine lors du match retour, il devra aussi essayer de ne pas perdre son maître à jouer, Lucas Paqueta. Déjà orphelin de Bruno Guimaraes parti cet hiver à Newcastle contre environ 50 millions d'euros, Jean-Michel Aulas aurait beaucoup de mal à se relever en cas de départ de Paqueta cet été. Pour Denis Balbir il n'y a pas de doutes, cette vague positive est liée au niveau du milieu offensif de 24 ans. « L'une des chances de l'OL, c'est d'avoir Paqueta. Le Brésilien, qui est pour moi l'un des tous meilleurs joueurs de Ligue 1, a encore été décisif hier » a révélé le journaliste français. Cette saison, l'ancien du Milan AC a disputé 25 des 27 matchs de Ligue 1 disputés par Lyon et six des sept matchs en Ligue Europa. Avec son but inscrit au Portugal, il est impliqué sur 14 réalisations cette saison (9 buts, 5 passes). Mis KO lors d'un duel tête contre tête avec Pepe dès la première minute, c'est finalement le Brésilien qui a mis KO le FC Porto.